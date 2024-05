BVB-Star zurück nach langer Leidenszeit

Bei Borussia Dortmund ist Dana Bleckmann nach einer schweren Verletzung wieder zurück im Team. Für die Rückraumspielerin war es ein langer Weg zurück auf die Platte.

Unter lautem Jubel wurde Dana Bleckmann am vergangenen Wochenende gefeiert. Die Rückraumspielerin gab beim 33:16-Sieg über den BSV Sachsen Zwickau ihr Comeback und beendete damit ihre lange Leidenszeit.

Mitte September hatte sich die Rückraumspielerin zum zweiten Mal das Kreuzbandriss gerissen, zum zweiten Mal war es im linken Knie passiert. Doch die 23-Jährige blies im Anschluss alles andere als Trübsal.

"Schon kurz danach habe ich mir gesagt, dass ich die Saison nicht beenden kann, ohne ein Spiel gemacht zu haben. Das wollte ich auf jeden Fall", schilderte sie unter der Woche auf der Homepage von Borussia Dortmund.

Dortmund-Ass nutzt Erfahrung zum Vorteil

Dabei half ihr vor allem ihre Erfahrung. Vor zwei Jahren hatte sie sich im Spiel gegen Brest Bretagne bereits das Kreuzband gerissen. "Das war deutlich schlimmer für mich", gestand sie und ergänzte, "aber durch meinen ersten Kreuzbandriss habe ich viel gelernt, ich habe die Verletzung besser angenommen, bin damit positiv umgegangen."

Mit großem Ehrgeiz schuftete sie für ihr Comeback, war teilweise "von 10 bis 17 Uhr in der Reha". Das alles mit einem klaren Ziel vor Augen, in dieser Saison unbedingt noch ein Saisonspiel zu absolvieren.

Dabei hatte sie auch kein Zweifel, dass sie nicht wieder fit werden würde. "Ich habe immer das Beste aus der Situation gemacht, hatte Abstand zum Team, um mich auf meine Verletzung zu konzentrieren", erläuterte die Journalistik-Studentin ihre Herangehensweise.

BVB-Star "super aufgeregt" bei Comeback

Damit kam sie ihrem Plan immer näher, ehe sie Anfang der vergangenen Woche wusste: Es ist endlich soweit. "Ich hatte mir dieses Datum richtig in den Kopf gesetzt. Alle Tests und alle Werte waren in Ordnung, ich hatte ein gutes Gefühl", berichtete Bleckmann.

Als es dann aber soweit war, war sie "super aufgeregt". Doch diese Nervosität war schnell verflogen, denn sie trug sich nur wenige Minuten später in die Torschützenliste ein. "Ich hatte die ganze Mühe vergessen, so, als wären die acht Monate nichts gewesen", erklärte die Rückraumshooterin, die ihren Vertrag im Dezember bis 2025 verlängert hat.

Doch das Comeback war nur der erste Schritt für die gebürtige Kempenerin, die "zu 1000 Prozent" noch nicht komplett fit ist. Viel mehr will sie in den verbleibenden Spielen Stück für Stück an Sicherheit gewinnen. "Ich brauche wieder die Routine und die Spielpraxis", so Bleckmann.

Dabei will sie ihrem Team aber in den verbleibenden Spielen noch helfen, die wichtigen Aufgaben zu meistern. "Wir sind jetzt Zweiter und wollen es auch bleiben. Das wäre ein toller Erfolg für uns", meint sie.