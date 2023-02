BVB springt auf Platz eins - Leipzig schlägt Frankfurt - Hertha gelingt Befreiungsschlag

Der neue Tabellenführer der Bundesliga heißt Borussia Dortmund, der BVB gewann knapp bei Hoffenheim. Dahinter kommt RB Leipzig dem Spitzentrio näher.

Brandt mit dem Rücken - BVB übernimmt Platz eins

Der BVB reiste am Samstagnachmittag mit acht Siegen seit Re-Start im Gepäck in den Kraichgau, wo ihn die abstiegsgefährdete TSG Hoffenheim in Bedrängnis brachte. Kabak ließ die Schwarz-Gelben einen Schreckmoment durchleben, köpfte aber aus wenigen Metern drüber (16.). Auf der Gegenseite hielt Baumann stark gegen Haller (34.), wenig später aber traf Brandt clever mit dem Rücken (43.). Nach der Pause hatte der BVB ein wenig Glück, als es für Cans Zweikampf gegen Akpoguma keinen Elfmeter gab, und Pech, als Wolfs vermeintlicher Treffer einkassiert wurde. Es blieb knapp, weil vor allem Baumann sich der Borussia entgegenstemmte - doch auch die TSG hatte Chancen. Die größte vergab Asllani in der Schlussphase (84.), sodass Dortmund vorübergehend auf Platz eins springt.

RB vs. SGE: Die Serie setzt sich fort

Keines der bisherigen 14 Pflichtspiel-Duelle dieser beiden Teams hatte die Gastmannschaft gewinnen können - ein Trend, der sich zu bestätigten schien. Werner bestrafte einen Ballverlust von Tuta in letzter Instanz und stolperte den Ball zeitig in die Maschen (6.). Die Sachsen waren nach dem eindrucksvollen Remis gegen Manchester City zwingender, kurz vor der Pause erhöhte Forsberg (40.). Im zweiten Durchgang raffte sich die SGE auf, war teilweise die bessere Mannschaft. Nach einer Stunde gelang Sow wuchtig der Anschluss (61.), der Ausgleich lag in der Luft. Doch Blaswich konnte sich mehrmals auszeichnen und die knappe Führung mit seinen Teamkollegen über die Zeit bringen. Leipzigs Abstand zum Spitzentrio wird schmelzen.

Köln schlägt sich auch ein wenig selbst

Das Heimspiel gegen das strauchelnde Wolfsburg hätte für den 1. FC Köln nicht viel unglücklicher beginnen können. Ausgerechnet dem Ex-Kölner Gerhardt gelang die frühe Führung, bei der Schlussmann Schwäbe keine glückliche Figur abgab (4.). Der Blitzstart machte vielleicht Hoffnung auf Action, dazu kam es aber nicht. Vor allem die Hausherren taten sich schwer. Sie machten es sich auch selbst nicht leicht. So verursachte Hector im zweiten Abschnitt plump einen Foulelfmeter, den Arnold zur Vorentscheidung verwandelte (68.). Das 2:0 sollte auch der Endstand sein, weil Hübers den vermeintlichen Anschluss in der Nachspielzeit aus Abseitsposition erzielt hatte.

Richter lässt Hertha aufatmen

In der Hauptstadt lieferten sich BSC und FCA eine Partie, die man als zähe Angelegenheit bezeichnen konnte. Es dominierten disziplinierte Defensiven, einzelne Chancen hatten zunächst nur die Hausherren. Daran knüpften sie nach der Pause im Berliner Schneetreiben an - schließlich war es ausgerechnet der ehemalige Augsburger Richter, der Hertha per Fernschuss in Führung brachte (61.). Und damit nicht genug. Als Augsburg gerade drücken wollte, schoss Lukebakio nach einem langen Freistoß das 2:0 (70.). Für Hertha drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Ducksch wie Ronaldinho

Im 34. Bundesliga-Gastspiel bei Werder wollte der VfL Bochum den erst zweiten Sieg einfahren. Nationalstürmer Füllkrug hatte nach verhaltenem Beginn allerdings etwas dagegen und beendete seine kurze Torflaute nach drei Spielen artistisch (29.). Gegen Ende des ersten Abschnitts baute Schmidt die verdiente Führung aus (43.). Von Bochum kam zu wenig, deutlich zu wenig. Als Ducksch im Stile Ronaldinhos einen Freistoß unter der Mauer hindurch in die Maschen schoss - auch den Standard hatte das Kellerkind schwach verteidigt - (59.), war der Drops bereits vorzeitig gelutscht.

Gladbach geht in Mainz baden

Borussia Mönchengladbach hat am Freitagabend nach dem Heimsieg über den FC Bayern mal wieder sein hässliches Auswärts-Gesicht gezeigt. Der VfL machte überhaupt keinen guten Eindruck, Shootingstar Lee brachte Mainz hingegen nach 25 Minuten in Führung - zur Pause erst mit 1:0. Gleich nach Wiederbeginn besorgte Ingvartsen aber den zweiten Treffer (49.), in der Schlussphase stellten Ajorque (72.) und Debüt-Knipser Weiper (90.+3) gar auf ein ziemlich deutliches 4:0. Für den FSV war es der dritte Sieg in Folge.

Das erste Mal, die 100 und zwei Nullen

Jede Menge Tradition begegnet sich am Samstagabend, wenn Schalke auf den VfB Stuttgart trifft. Zum 100. Mal wird dieses Duell in der Bundesliga ausgetragen. Auch am 1. Spieltag 1963/64 trafen beide Teams aufeinander und feierten ihre Bundesligapremiere. Damals gewann Schalke zu Hause mit 2:0. Ein derartiges "Torfestival" ist diesmal nicht zu erwarten. Es begegnen sich die Teams mit der schlechtesten Chancenverwertung, Schalke braucht 6,3 Chancen für ein Tor, Stuttgart 4,4. Dass bei Schalke die Null, inzwischen vorne und hinten steht, ist auch bekannt. Ein fünftes 0:0 in Serie wäre Bundesligarekord. Das häufigste von einem Team wiederholte Ergebnis war ein 1:1 in fünf Partien in Serie. Das gelang Leverkusen 1980/81 und Bremen 2020/21.

Bayern und Union haben Joker im Ärmel

Das Spitzenspiel steigt erst am Sonntagabend und könnte für ein Novum sorgen. Bayern München ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Union noch nie gewann. In sieben Spielen verzeichneten die Eisernen drei Remis und vier Niederlagen. Der FCB hat unter Julian Nagelsmann gegen Gladbach zwar zum siebten Mal ein Bundesligaspiel verloren, mit einer Ausnahme (2:2 gegen Stuttgart am 33. Spieltag der Vorsaison) gab es danach immer einen Sieg für den FCB. Beim Gipfelduell sollte man auch ein besonderes Augenmerk auf die Joker legen: Bayerns Einwechselspieler trafen sechsmal, dazu kommen sieben Assists, Union kommt auf acht und fünf. Zwei der besten Joker treffen möglicherweise aufeinander. Sven Michel und Mathys Tel trafen 2022/23 je dreimal von der Bank kommend.