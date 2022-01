BVB spielt vor 750 Zuschauern gegen Freiburg

Borussia Dortmund wird die neuen Zuschauer-Vorgaben des Landes NRW bereits am Freitag im Heimspiel gegen den SC Freiburg umsetzen. 750 Zuschauer dürfen dann in den Signal Iduna Park kommen. Die Tickets werden einmalig kostenfrei an Fans sowie an Partner und Mitarbeiter des Klubs verteilt.

750 Zuschauer in einem Stadion, das in normalen Zeiten mehr als 80.000 Besuchern Platz bietet? Das klingt nach weniger als dem berühmten Tropfen auf dem heißen Stein - und doch wird Borussia Dortmund die ab Donnerstag geltenden neuen Zuschauer-Vorgaben des Landes NRW sofort umsetzen. Bereits beim Heimspiel gegen den SC Freiburg können also 750 Ticketinhaber ins Stadion.

Der BVB hat sich entschieden, die Karten anteilig an Fanklubmitglieder und Auswärtsdauerkarteninhaber sowie an Partner und Mitarbeiter des Klubs auszugeben. Dies geschieht gegen Freiburg einmalig kostenfrei - alle Stadionbesucher werden von der Borussia eingeladen. Um die Stimmung im Stadion anzuheizen, werden auch die Blöcke 12 und 13 auf der Südtribüne geöffnet. Auf den Tribünen gilt die 2G-Regel, im innenliegenden VIP- und Hospitalitybereich 2G+. Teststationen gibt es vor Ort.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte am Dienstag verkündet, dass in NRW künftig sowohl bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel als auch in der Halle bis zu 750 Zuschauer erlaubt sind. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes, in der die neuen Kapazitätsgrenzen festgeschrieben sind, tritt am Donnerstag in Kraft.