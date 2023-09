BVB spart Millionen-Gehalt: Hazard vor Wechsel zum RSC Anderlecht

Borussia Dortmund hat einen Abnehmer für Thorgan Hazard gefunden. Der Wechsel des 30-Jährigen zum RSC Anderlecht steht kurz bevor - nur noch der Medizincheck steht aus.

In den Planungen von Trainer Edin Terzic zur aktuellen Saison spielte Thorgan Hazard keine Rolle mehr. Am 1. Bundesliga-Spieltag wurde der Mittelfeldspieler in der 84. Minute eingewechselt, gegen Bochum saß er 90 Minuten auf der Bank, gegen Heidenheim stand er gar nicht mehr im Kader. Nun haben alle Parteien offenbar eine Lösung für die Zukunft des Belgiers gefunden.

Hazard wird vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks zum RSC Anderlecht wechseln. Der Rekordmeister aus seiner belgischen Heimat hatte sich schon länger um den 47-maligen Nationalspieler bemüht, nun gibt es eine Einigung. kicker-Recherchen bestätigen eine entsprechende Meldung von "Sport1".

Als Ablöse ist eine Summe um die vier Millionen Euro im Gespräch, der BVB spart zudem das Gehalt Hazards, eine mittlere einstellige Millionensumme. Das Transferfenster in Belgien schließt erst am Mittwochabend, bis dahin muss der Transfer final bestätigt werden.

Einst zahlte der BVB 25 Millionen Euro Ablöse

Vor vier Jahren wechselte Hazard für rund 25 Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach zu den Schwarz-Gelben. Seither kam er auf 87 Bundesliga-Einsätze für den BVB (zwölf Tore), 22 Champions-League-Spiele (zwei Tore) sowie 13 Auftritte im DFB-Pokal (vier Tore).

Bereits in der vergangenen Rückrunde war er an die PSV Eindhoven verliehen, auch aufgrund einer Verletzung kam er dort nicht richtig zum Zug. In neun Liga-Einsätzen (ein Tor) wurde der Flügelstürmer achtmal eingewechselt. Im Sommer lief seine Leihe schließlich aus.