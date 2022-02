BVB sorgt sich um Top-Talente: Kamara fehlt wochenlang

Der furiose Sieg in der UEFA Youth League gegen den FC Empoli (5:3) und der damit verbundene Einzug ins Achtelfinale hat Borussia Dortmunds U 19 Kraft - und den Verein Personal gekostet. Zwei Top-Talente reisten mit Schmerzen zurück nach Dortmund.

In Minute 27 war für Abdoulaye Kamara Schluss in Empoli, mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte der 17 Jahre junge Franzose vom Platz. Zuvor hatte sich der Mittelfeldspieler auf dem Feld behandeln lassen - ohne Erfolg. Inzwischen ist klar: Das Top-Talent, das im Sommer von Paris Saint-Germain kam, fällt mit einer Knöchelverletzung erst mal aus. Von drei Wochen ist die Rede.

Kamara wird knapp einen Monat lang ausfallen

Für ihn und den Verein eine bittere Nachricht, hatte sich Kamara, der kurz nach seinem Wechsel noch mit größeren Anpassungsproblemen zu kämpfen hatte, zuletzt doch stabilisiert - und sollte nach ansprechenden Leistungen in der U 19 sein Können fortan wieder verstärkt im Kreise der U 23 in der 3. Liga unter Beweis stellen dürfen. Dieser Plan muss nun zunächst verschoben werden.

Kollege Soumaila Coulibaly bekam in Empoli ebenfalls einen Schlag ab. Um ihn soll es nicht ganz so schlecht stehen. Der 18-jährige Franzose, wie Kamara im Sommer von PSG gekommen, fehlte an diesem Samstag zwar im Kader für das Drittliga-Spiel der U 23 gegen den TSV Havelse. Es soll sich indes nur um eine Vorsichtsmaßnahme handeln.

Coulibaly wird nicht wieder länger fehlen

Im vergangenen Jahr erlitt Coulibaly einen Kreuzbandriss, musste sich schrittweise zurückkämpfen. Inzwischen kommt er auf acht Einsätze in der 3. Liga sowie zwei Spiele in der Youth League und erhält viele gute Kritiken. Intern wird sein Ehrgeiz und sein modernes, sicheres Abwehrspiel gelobt. In Coulibaly wie auch in Kamara haben Dortmunds Verantwortliche große Hoffnungen.