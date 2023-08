BVB-Sorgen wachsen weiter: Auch Kobel verletzt?

Borussia Dortmund stolpert personell weiter durch die Sommervorbereitung. Jetzt fällt offenbar auch noch Torhüter Gregor Kobel vorerst aus.

Fünf Testspiele, fünf Siege: Eigentlich könnte die Sommervorbereitung für Borussia Dortmund kaum besser laufen - wenn da nur die vielen personellen Rückschläge nicht wären. Jetzt hat es offenbar auch noch Stammkeeper Gregor Kobel erwischt.

Der 25 Jahre alte Schweizer Nationalspieler hat sich einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" zufolge einen leichten Muskelfaserriss zugezogen und muss vorerst aussetzen. Die Verletzung trat demnach beim 3:2-Erfolg gegen Manchester United in Las Vegas in der Nacht auf Montag (MESZ) auf, bei dem es auch Außenverteidiger Thomas Meunier bei dessen Kurzeinsatz erwischte (muskuläre Probleme).

Drei Tage vorher waren beim 6:0-Sieg über San Diego Loyal Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Flügelstürmer Julien Duranville vorzeitig ausgewechselt worden. Wie schwer es Schlotterbecks linkes Knie getroffen hat, steht weiterhin nicht fest, der Nationalspieler war zu weiteren Untersuchungen nach Deutschland zurückgekehrt. Duranville zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Weil auch die Offensivkräfte Jamie Bynoe-Gittens (Aufbautraining nach Schulter-Operation) und Giovanni Reyna (Beinverletzung) nicht zur Verfügung stehen, stellt sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic derzeit beinahe von alleine auf. Nach den Testspielen gegen Chelsea (Donnerstag, 2.30 Uhr MESZ) und Ajax Amsterdam (Sonntag, 17 Uhr) wartet am 12. August (15.30 Uhr) im DFB-Pokal bei Regionalligist Schott Mainz bereits das erste Pflichtspiel, gefolgt vom Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln eine Woche später (18.30 Uhr, alle LIVE! bei kicker).

Kobel & Co. läuft also bereits die Zeit davon. Die unumstrittene Nummer eins hatte bereits in der Vorsaison sieben Bundesliga-Partien und vier von acht Champions-League-Spielen verletzungsbedingt verpasst, wurde aber von Alexander Meyer ordentlich vertreten.