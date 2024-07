BVB sieht "Klärungsbedarf": Transfer von Guirassy vertagt

Der Wechsel von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund schien nur noch eine Frage der Zeit, doch nun sorgte der Medizincheck für Bedenken.

Fiel in Dortmund durch den Medizincheck: Serhou Guirassy. IMAGO/Sven Simon

"Während einer medizinischen Untersuchung von Serhou Guirassy wurde eine Verletzung festgestellt, die einer weiteren Abklärung bedarf", schrieb der BVB am Mittwochabend via Kurznachrichtendienst X. Die Borussia teilte nicht mit, um was für eine Verletzung es sich handelt.

Zuvor war der 28-jährige Stürmer nach Dortmund zum obligatorischen Medizincheck gekommen und wollte anschließend einen langfristigen Vertrag mit den Schwarz-Gelben unterschreiben. Dazu kam es nun offensichtlich nicht.

Seit Wochen ist klar, dass Guirassy den VfB Stuttgart verlassen will und dass der BVB in der Pole Position um den 28-Tore-Mann liegt. Aufgrund einer Ausstiegsklausel von rund 18 Millionen Euro waren den Schwaben in dieser Sache letztlich auch die Hände gebunden.

Stuttgart sind die Hände gebunden

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hatte unlängst dann auch bestätigt, dass Guirassy den Klub in diesem Sommer verlassen werde. Guirassy hatte in der abgelaufenen Saison mit 28 Toren in 28 Bundesliga-Spielen gehörigen Anteil an der Vizemeisterschaft der Stuttgarter, er war auch hinter Harry Kane vom FC Bayern München (36 Treffer) der zweitbeste Torjäger im deutschen Oberhaus.

Das Interesse des BVB an Guirassy dürfte aber weiterhin bestehen, dennoch ist auch nachvollziehbar, dass die Westfalen Gewissheit über Art und Schwere der Verletzung des Stürmers haben möchten, ergo werden weitere Untersuchungen erforderlich sein. Damit dürfte also auch klar sein, dass der geplante Transfer vertagt wurde. Aufgeschoben scheint in diesem Fall aber nicht aufgehoben.