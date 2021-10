BVB siegt auch ohne Haaland, Gladbach jubelt in Wolfsburg, RB-Joker brauchen keine Minute

Borussia Dortmund gewann gegen Augsburg am Samstag mit 2:1 - und ließ dabei noch zahlreiche Chancen aus. Gladbach feierte in Wolfsburg den zweiten Sieg in Folge, Freiburg kletterte durch den Auswärtssieg in Berlin auf Platz 3. Stuttgart setzte sich gegen Hoffenheim mit 3:1 durch. Am Abend musste sich Leipzig gegen Bochum lange gedulden.

Am Samstag im Mittelpunkt: BVB-Siegtorschütze Brandt, Fallrückzieher-Torschütze Embolo und Joker Silva. AFP via Getty Images

Achter Heimsieg in Folge für den BVB

Auch ohne den verletzten Haaland fuhr Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg am Samstag drei Punkte ein. Dabei machte sich der BVB das Leben aber selbst unnötig schwer: Nachdem Guerreiro per Foulelfmeter (Gouweleeuw an Malen) die Führung besorgt hatte (10.), kontrollierte der BVB die Partie, setzte aber nicht entschlossen genug nach und kassierte aus dem Nichts den Ausgleich durch Zeqiri (35., erstes Auswärtstor für den FCA in dieser Saison). Nach dem Wechsel schloss Brandt die erste gute BVB-Aktion erfolgreich ab (51.). In der Folge ließen die Dortmunder zahlreiche Chancen liegen, trafen unter anderem durch Reus und Hazard Aluminium. Am Ende stand jedoch der achte Heimsieg in Folge für den BVB, Augsburg hingegen ist seit nunmehr zehn Spielen auswärts sieglos.

Super-Joker Petersen sticht mal wieder - Dardai unter Druck

Der BVB liegt in der Tabelle vorerst auf Platz 2, punktgleich dahinter folgt der SC Freiburg, der bei Hertha BSC einen 2:1-Auswärtssieg feierte. Die Freiburger Führung durch Lienhart (17.) glich der eingewechselte Piatek zwar aus (70.). Doch Petersen machte seinem Ruf als Super-Joker mal wieder alle Ehre und traf keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung geistesgegenwärtig per Fallrückzieher (78.) - sein 30. Joker-Tor in der Bundesliga! So setzte es den nächsten Rückschlag für die Berliner, bei denen der Druck auf Trainer Pal Dardai vorerst nicht abnehmen dürfte. Bemerkenswert: Der Hertha-Coach hatte schon nach 64 Minuten fünfmal gewechselt.

Zweiter Sieg in Folge: Gladbach gewinnt erstmals seit 2003 in Wolfsburg

Der Gladbacher Aufschwung (zuletzt 1:0 gegen Dortmund) setzte sich beim 3:1 in Wolfsburg fort. Embolo war am Blitzstart maßgeblich beteiligt: Erst traf der Angreifer per Fallrückzieher (5.), dann legte er Hofmanns 2:0 auf (7.). Der Schweizer blieb ein ständiger Gefahrenherd, auch nachdem Waldschmidt mit seinem ersten Bundesliga-Tor für den VfL verkürzt hatte. Stindl verpasste es, per Strafstoß für die Entscheidung zu sorgen (78.). Lacroix hatte wegen des Fouls, das zum Elfmeter führte, Gelb-Rot gesehen. Ein zweiter VfL-Platzverweis gegen Roussillon wurde nach Videobeweis zurecht kassiert (83.). In der Nachspielzeit machte Scally den ersten Gladbacher Sieg in Wolfsburg seit 2003 perfekt. Der VfL kassierte die zweite Niederlage in Folge.

Energieleistung beschert Stuttgart drei Punkte

Der VfB Stuttgart verdiente sich mit einer Energieleistung einen 3:1-Erfolg gegen eine nach der Pause nachlassende TSG Hoffenheim. Kempf (18.) hatte die Stuttgarter in der ersten Hälfte nach einer Ecke in Führung gebracht. Ein beherzter Antritt von Mavropanos stellte die Weichen für den VfB nach einer Stunde endgültig auf Sieg. Massimo (81.) und Bruun Larsen (84.) sorgten in der Schlussphase für die weiteren Treffer.

Die Joker stechen schnell: Leipzig zieht Bochum spät den Zahn

RB Leipzig legte im Abendspiel gegen Bochum los wie die Feuerwehr. Der VfL schwamm regelrecht in der Anfangsphase, in der Schiedsrichter Hartmann einen Foulelfmeter für Leipzig nach Ansicht der Video-Bilder zurücknahm (6.). Irgendwie rettete der Aufsteiger das 0:0 in die Pause, in die die Hausherren von den Zuschauern mit Pfiffen begleitet wurde. Nach dem Wechsel war es für Leipzig lange eine zähe Angelegenheit, bis Trainer Marsch ein gutes Händchen bewies. Keine Minute nach der Einwechslung der beiden fand Szoboszlai bei einer Ecke Silva - 1:0 (70.). Damit war der Knoten gelöst. Nkunku, der schon beim 6:0 gegen Hertha doppelt getroffen hatte, schlug in der Schlussphase noch zweimal zu (70./73.). Bochum verharrt nach der 0:3-Niederlage genau wie Mit-Aufsteiger Fürth auf einem Abstiegsplatz.

Dudziaks doppelter Pfostenschuss wird teuer

Die SpVgg verpasste am Freitagabend den ersten Saisonsieg, obwohl Meyerhöfer das Kleeblatt in Köln früh in Führung gebracht hatte (7.). Die Gäste hatten nach einer halben Stunde erneut den Torschrei auf den Lippen, doch Dudziak scheiterte binnen Sekunden zweimal am Innenpfosten. So kam es, dass die Kölner nach dem Wechsel ihre Überlegenheit ausspielen durften - Andersson und Skhiri drehten den Spieß um (50., 55.), ehe erneut Skhiri Sekunden vor Schluss nach einem Konter den Deckel auf den 3:1-Heimsieg machte. Während die Rheinländer auf Rang sechs vorrücken, bleibt Fürth bei einem Zähler stehen.