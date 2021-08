BVB sichert seinen Fans schnelle und unkomplizierte Hilfe zu

Wer sich als Fan im Dortmunder Stadion bedroht, bedrängt oder unsicher fühlt, findet künftig mit der Frage "Wo geht's nach Panama?" schnell und unkompliziert Hilfe.

In den überwiegenden Fällen ist ein Stadionbesuch mit Freude und Glücksgefühlen verbunden - von der Niederlage des eigenen Teams einmal abgesehen. Doch immer wieder kommt es auf den Tribünen oder in den Stadiongängen zu Situationen, die von den Betroffenen als bedrohlich empfunden werden. Genau für solche Fälle führt der BVB unter den Namen "Panama" zur neuen Saison ein auf die Stadionbesucher abgestimmtes Sicherheitskonzept ein, das in Zusammenarbeit mit dem Konzertveranstalter FKP Scorpio entwickelt wurde - und das bundesweit Schule machen könnte.

"Welche Situation als bedrohlich bewertet werden, ist bei der Hilfsmaßnahme nicht relevant", sagt Daniel Lörcher, Abteilungsleiter Corporate Responsibility beim BVB. "Es wird grundsätzlich nicht unterschieden, wer Hilfe benötigt oder wann und warum Hilfe benötigt wird. Die Situationen können von Unwohlsein über Überforderung bis hin zu sexuellen Übergriffen reichen. Alle Hilfesuchenden müssen ernst genommen werden."

"Wo geht's nach Panama?"

Zu diesem Zweck hat der BVB eine eigene Anlaufstelle im Stadion errichtet, den sogenannten Panama-Raum, der von psychosozialen Notfallversorgern des DRK betreut wird und an Spieltagen jederzeit zugänglich ist. Alle Mitarbeiter, die an Spieltagen im Stadion tätig sind, seien über das neue Konzept informiert worden und könnten deshalb von Hilfesuchenden angesprochen werden. Als Codewort dient die Frage "Wo geht’s nach Panama?" oder auch nur "Panama". Auch im Nachgang eines Spiels können sich Fans digital an die Anlaufstelle wenden, um Hilfe in Anspruch nehmen.

Carsten Cramer sieht im neuen Panama-Konzept einen wichtigen Schritt: "Wir freuen uns, mit dem Konzept weitere Hilfestellung zu bieten", sagt der BVB-Geschäftsführer. "Wir erhoffen uns dadurch auch eine bessere Übersicht über Vorfälle zu erhalten, auf deren Basis wir unsere Angebote weiter ausbauen und verbessern können."