BVB schwarz-weiß: Mitten hinter den Erwartungen

Große Emotionen gegen die Bayern, große Ratlosigkeit in Berlin: Dortmund mäandert durch die Liga, sucht das emotionale Mittelfeld und findet aktuell nur das tabellarische.

Den Unterschied zwischen dem gefühlten Eindruck und der tabellarischen Wirklichkeit bei Borussia Dortmund versuchte Mats Hummels zu greifen. Die Gesamtsituation sei "komischerweise irgendwie in Ordnung", befand der Vize-Kapitän nach dem 0:2 bei Tabellenführer Union Berlin: "Wir sind zwar sieben Punkte hinter Union und in der Liga fehlen ein, zwei Siege, aber in der Champions League sind wir sehr gut dabei, im Pokal kommt jetzt die nächste Runde." Deswegen fühle "es sich gerade nicht so gut an, weil wir nicht so viele Spiele gewinnen. Aber es fühlt sich auch nicht so schlecht an wie es die Statistiken aussagen", rätselte Hummels selbst.

"Natürlich stehen wir nicht da, wo wir stehen wollen"

Zumindest die nackten Zahlen zu den Ligaauftritten sprechen eher für das schlechte Gefühl als für eine Gesamtsituation, die in Ordnung ist. Vier Niederlagen gegen Bremen, in Leipzig, Köln und jetzt Berlin, nur drei Siege aus den letzten acht Ligaspielen, zwei aus wettbewerbsübergreifend acht Partien, Rang acht in der Tabelle, sieben Punkte Rückstand auf die Spitze, ein negatives Torverhältnis. "Natürlich stehen wir nicht da, wo wir stehen wollen. Wir sind nicht zufrieden mit der aktuellen Situation", sagt deswegen Trainer Edin Terzic.

Wie so oft wurden in Dortmund gefühlt die mittleren Stufen auf der Stimmungstreppe übersprungen. Nach dem 4:1 beim FC Sevilla und dem maximal euphorisierenden Last-Minute-2:2 gegen den FC Bayern haben der müde Auftritt im zweiten Aufeinandertreffen mit den Spaniern (1:1) und die Niederlage in Berlin die Einschätzung bei Teilen des Umfelds wieder in Richtung des anderen Endes der Skala kippen lassen - schwarz und weiß wären vielleicht die besseren Vereinsfarben als schwarz und gelb.

"Wir haben es mit dem Ball ganz schwach gemacht"

Die Wahrheit liegt in der Mitte - und damit derzeit trotzdem deutlich hinter den eigenen Ansprüchen. Die Defizite in Berlin waren offensichtlich, die Auswärtsbilanz der letzten Wochen ist schlecht und Niklas Süle legte zurecht den Finger in die offene Wunde. "Wir haben es mit dem Ball ganz schwach gemacht", so der Innenverteidiger: "Wir haben super Fußballer, haben auch den Willen, aber wir kamen nicht in den torgefährlichen Raum. Das müssen wir knallhart analysieren. Wir werden Wochen für Woche gelobt, was für Potenzial wir haben. Dann müssen wir aber auch mit mehr Überzeugung spielen." Erst 13 Tore in zehn Liga-Spielen sind zu wenig, im Gegensatz zur vergangenen Saison fehlte die Effektivität vor dem gegnerischen Tor - und ein Individualkünstler wie Erling Haaland.

Zug zum Tor zeigte der BVB auch an der Alten Försterei erst in der letzten Viertelstunde gegen einen spürbar müde werdenden Gegner. Erst dann wurde die hohe Ballbesitzquote auch mal in die Tiefe ausgespielt und mit schnellen Kombinationen zielbringend in Richtung Strafraum fortgesetzt, statt nur ewig und ohne Tempo in die Breite. Und dass Dortmund mit aggressiv anlaufenden und beißenden Gegnern Probleme hat, zeigte sich auch schon gegen Bremen und in Köln. Die individuellen Fehler von Keeper Gregor Kobel und Karim Adeyemi erschwerten eine Mammut-Aufgabe früh, "dann wird es brutal schwer", weiß Terzic. Ein mehr ideen- als willenloser Auftritt.

Dortmunder Emotions-Wippe

Schwarz oder weiß - Euphorie oder Fatalismus: In den kommenden Wochen bis zur WM-Pause ab Mitte November könnte der BVB noch so einige Male zwischen den Extremen schwanken, noch acht Spiele werden genug Futter für jedwede Emotion liefern. Hummels versucht auf der Dortmunder Emotions-Wippe die Waage zu halten. Den deutlichen Anmerkungen nach dem Remis gegen Sevilla ließ er in Berlin ruhigere Töne folgen, selbst für Adeyemi, der bei den Ausführungen seines Vize-Kapitäns und der Forderung nach weniger "Hacke, Spitze, eins, zwei, drei" nicht zugehört zu haben scheint und genau so den vorentscheidenden zweiten Treffer per Fehlpass einleitete. "Wichtig ist, dass man weiß, wo Risiko angebracht ist und wo nicht", blieb Hummels sachlich: "Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn sie vielleicht danach nicht auf Social Media kommt."

Es war ganz im Geiste des stets antizyklisch urteilenden Matthias Sammer, der am kritischsten nach Siegen urteilte. Dieses ausgleichende Element tut dem BVB gut, die Diskussionen wird es aber nicht ersticken. Das Team würde gut daran tun, sie am Mittwoch im Pokal bei Hannover 96 (18 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht auch noch in einem neuen Wettbewerb zu befeuern.