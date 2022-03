BVB schreibt Geschichte - ManUnited hat "gegen den Ball nicht so viel Bock"

Bei Manchester United gewinnt Borussia Dortmund im Elfmeterschießen und zieht erstmals ins Viertelfinale der Youth League ein. Das personell geschwächte Team wächst über sich hinaus - und kann deutlich mehr mitnehmen als nur die Zulassung zur nächsten Runde.

Nach diesem ebenso umkämpften wie nervenaufreibenden Achtelfinal-Spiel, das bei Manchester United mit 3:1 im Elfmeterschießen sein Ende fand, jubilierte Borussia Dortmunds U-19-Trainer Mike Tullberg: "Die Jungs haben Geschichte geschrieben." Zum ersten Mal erreichte der BVB das Viertelfinale der Youth League, trifft dort auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Real und Atletico Madrid - und musste dafür wie erwartet gehörig schuften.

In vielen Phasen der Partie fand der BVB wenig Entlastung, wurde in die eigene Hälfte gedrückt von der immer wieder gefährlich anlaufenden ManUnited-Auswahl, die deutlich favorisiert in dieses Spiel gegangen war. Zuvorderst Hannibal Mejbri, der zwar schlechte Ecken trat und vom Elfmeterpunkt an Torhüter Silas Ostrzinski scheiterte, konnte die zuweilen passive Borussia nur bedingt kontrollieren und in seinem Wirken wirklich effektiv begrenzen.

Die individuelle Klasse ist hervorragend, die haben Spieler für zehn, fünf oder vier Millionen Euro geholt. Mike Tullberg

Wenn Mejbri Tempo aufnahm und mit schnellen Schritten durchs Zentrum zog, versetzte er die Dortmunder, die ohne den physisch starken Mittelfeldspieler Abdoulaye Kamara und Top-Scorer Bradley Fink auskommen musste, gleich in Alarmbereitschaft. Mal tauchte der tunesische A-Nationalspieler hier auf und spielte einen punktgenauen Steckpass, mal trat er da in Erscheinung und leitete eine Strafraumszene ein. So stand die Abwehrabteilung ganz regelmäßig vor großen Herausforderungen.

"Wir wussten, dass wir sie überraschen müssen", erklärte Tullberg. "Die individuelle Klasse ist hervorragend, die haben Spieler für zehn, fünf oder vier Millionen Euro geholt." Darum, und wegen der schon thematisierten eigenen Personallage, startete der BVB im 5-3-2. "Das hat gut gepasst. In den ersten 20 Minuten waren wir besser." Zupackend, torgefährlich im Umschalten. ManUnited musste sich sammeln. "Wir wussten", so Tullberg, "dass sie gegen den Ball nicht so viel Bock haben, aber mit dem Ball überragend sind."

Tullberg: "Jamie kann eigentlich nicht 90 Minuten spielen"

Ab Mitte der ersten Hälfte war dies dann zu beobachten, Sturmlauf folgte da auf Sturmlauf - und der BVB hatte häufig Mühe. Fortune war nötig und gleichfalls ganz eigene Fähigkeiten, die die Borussia nun selbst auf diesem obersten Niveau in ihrem Werkzeugkasten weiß: Erstens war da das taktische Geschick - Tullberg nahm zunächst Veränderungen an der Formation vor, stellte um aufs 4-2-3-1, ehe er den Plan erneut anpasste und mit dem schnellen Jamie Bynoe-Gittens ganz vorne drin ausschließlich auf Konter setzte.

Gittens, 2020 von Manchester City gekommen, hatte bereits in der ersten Hälfte nach einem von Julian Rijkhoff eingeleiteten und über Sprinter Lion Semic letztlich perfekt vorgetragenen Gegenzug zur Führung getroffen (16.). In der zweiten Halbzeit gelang der 17-jährigen Offensivkraft eine ähnliche Energieleistung und er erzielte die erneute Führung (68.). "Jamie kann eigentlich nicht 90 Minuten spielen", zentral vorne indes habe er sich nur auf die Offensive konzentrieren können, so Tullberg.

Tullbergs Idee geht auf

Diese Idee ging auf. Manchester United vergab einige Großchancen, die Borussia benötigte nach der Pause nur zwei dieser Sorte. Die erste verschoss Semic, die zweite verwandelte der ebenso quirlige wie zielstrebige Gittens - der BVB war also, zweitens, durchaus effizient vor dem Tor. Und zudem, drittens, höchst widerstandsfähig. Denn während ManUnited in großen Teilen dieses Duells dem schönen Spiel frönte, musste die junge Auswahl der Borussia vor allem hart arbeiten.

Sie musste ohne ihren 1,93 Meter langen Zielspieler Fink klarkommen; sie musste zwei - durch schlechtes Abwehrverhalten bedingte - Gegentore wegstecken (23., 85.); und sie musste in Gänze viel hinterherrennen. Völlig anders als in der heimischen Liga. "Das sind Spiele auf Top-Niveau", hatte NLZ-Direktor Lars Ricken unlängst im kicker-Interview zu diesen Begegnungen in der Youth League gesagt. Und: "Die Jungs können sehen, auf welchem Niveau sie stehen und wo sie sich noch verbessern können."

Als große Lernveranstaltung und Leistungsüberprüfung sind diese Partien demnach zu werten. In Manchester wies die Borussia, viertens und ganz am Ende, ihre Nervenstärke vom Punkt nach. Ostrzinski parierte zwei Elfmeter; Göktan Gürpüz, Tom Rothe und Gittens trafen sicher. Tullberg zeigte sich danach "sehr stolz. Wir sind aus keiner einfachen Gruppe gekommen, haben Empoli und ManUnited auswärts geschlagen. Jetzt", sagte der Fußballlehrer, "wollen wir gerne weitermachen." Mitte März im ersten Viertelfinale der Klub-Geschichte.