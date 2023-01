BVB schockt Union mit Ryerson: "Alle waren überrascht"

Der Wechsel von Verteidiger Julian Ryerson nach Dortmund schlug hohe Wellen bei Union. Auch Trainer Urs Fischer wurde überrascht.

Etliche Fans des 1. FC Union Berlin werden am Sonntag (15.30 Uhr) gespannt auf die Aufstellung der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg schauen. Die Anhänger aus der Hauptstadt dürfte interessieren, ob der verlorene Sohn Julian Ryerson auf Anhieb zu seinem Bundesliga-Debüt für den BVB kommt.

In Berlin hat der Blitz-Abgang des Norwegers hohe Wellen geschlagen. Mit ihm zog einer der letzten drei verbliebenen Aufstiegshelden von 2019 von dannen. Nun können in der Kabine von den Profis nur noch Kapitän Christopher Trimmel und Ersatz-Torwart Jakob Busk von den größten Feierlichkeiten erzählen, die Köpenick je gesehen hat.

Überrumpelt vom Ryerson-Wechsel wurde auch die sportliche Leitung der Eisernen. Auf der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) erzählte Trainer Urs Fischer, wie ihn die unliebsame Botschaft ereilte. "Alle waren überrascht. Oliver (Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert - d. Red.) hat mich informiert. Er fragte mich vorher, ob ich sitze. Dann kam die Mitteilung", berichtete Fischer.

Union "auf dem falschen Fuß erwischt"

Einerseits gratulierte Fischer den Dortmundern zu einem "guten Außenverteidiger", der vielseitig einsetzbar sei. Anderseits sei Union "auf dem falschen Fuß erwischt" worden.

"Das passt uns natürlich überhaupt nicht. Damit muss man aber klarkommen. Auch wir verpflichten ja Spieler. Am Schluss ist es ein Kreislauf", räumte Fischer ein.

Die Union-Kader seit 2018 sind überaus erfolgreich gewesen, aber die Verweildauer der Spieler ist gering. Die viereinhalb Jahre von Ryerson stechen da schon heraus.

Ryersons Steigerung

Keine Frage, den jetzigen Stellenwert hatte Ryerson in den ersten Jahren nicht. Bei 79 Bundesligaspielen für Union stand der Allrounder 38 Mal in der Startelf. Die meisten Partien von Beginn an gab es jedoch erst in den Spielzeiten 2021/22 (13 von 31 möglichen Einsätzen) und 2022/23 (12 von möglichen 15).

Ein externer Nachfolger soll her

Aber Ryerson war erst 26 Jahre alt, konnte rechts wie links agieren und hatte sich wie Union in der Bundesliga prächtig entwickelt. In ihm sahen die Fans und wohl auch die sportliche Führung ein Stück weit die Zukunft. Ein externer Nachfolger soll her, auch für das dritte Kapitänsamt, das Ryerson seit Saisonbeginn bekleidete.

Bis dahin muss vor allem Christopher Trimmel fit bleiben. Für den Kapitän gibt es durch das Fehlen Ryersons auf der rechten Seite derzeit keinen gleichwertigen Ersatz. Nun stehen fünf englische Wochen an, in denen auch Trimmel mal pausieren muss. Manager Ruhnert dürfte in Kürze einen neuen Rechtsverteidiger präsentieren.