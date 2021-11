BVB rückt an Bayern ran - Union Derbysieger - Leipzig auswärts harmlos

Borussia Dortmund hat die Steilvorlage aus Augsburg genutzt und ist am Samstag bis auf einen Punkt an den Rekordmeister herangerückt. RB Leipzig blieb andernorts seiner Linie auf fremden Plätzen treu. Union holte am Abend erneut die Stadtmeisterschaft.

Hertha unterliegt an der Alten Försterei

Union Berlin hat am Samstagabend hochverdient das Stadtderby in Berlin gegen Hertha BSC gewonnen: Beim 2:0 profitierten die Eisernen allerdings auch von defensiven Aussetzern des Gegners. Dardai schlug früh neben den Ball, was Awoniyi eiskalt zum Führungstor nutzte (8.). Nach einer halben Stunde traf Trimmel fulminant ins linke Eck (30.). Sekunden vor der Pause hätte Pekariks Anschlusstreffer Spannung reinbringen können, doch der VAR kassierte Herthas vermeintliches Tor ein. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Union den Vorsprung hochkonzentriert und kletterte durch den fünften Dreier auf Rang fünf.

Reus erhöht den Druck auf den Meister

Sieben Heimspiele, sieben Siege: Borussia Dortmund bleibt im Signal-Iduna-Park makellos, wenngleich das 2:1 gegen den VfB Stuttgart ein hartes Stück Arbeit war. Die Schwaben boten dem Favoriten am Samstagnachmittag stark Paroli und waren der Führung sogar näher, doch Kobel rettete überragend gegen Coulibaly (38.). Malens erstes Bundesligator brach den Bann (56.), ehe Massimo im Strafraum Hummels narrte und zum Ausgleich einschob (63.). Kurz vor Schluss war es Kapitän Reus, der einen mustergültigen Konter zum Siegtreffer abschloss (85.). Der Rückstand auf die Bayern, die am Freitag in Augsburg patzten, beträgt nur noch einen Punkt. Das direkte Duell in Dortmund steigt am 4. Dezember.

Fürth mit 0:4 noch gut bedient

Auch Gladbach bleibt im heimischen Borussia-Park eine Macht: Die Fohlen sind zu Hause unter Adi Hütter weiter ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis), gegen Fürth feierten die Gladbacher einen furiosen 4:0-Erfolg. Hofmann (9.), Neuhaus (28.) und Plea (43.) stellten die Weichen, wobei die Gäste damit zur Pause sogar noch gut bedient waren. Nach dem Seitenwechsel legte Hofmann (57.) noch einen Treffer nach, ehe die Hausherren in den Verwaltungsmodus schalteten.

Hoffenheim schlägt RB verdient

Die TSG 1899 Hoffenheim ist durch einen verdienten 2:0-Heimsieg über RB Leipzig auf Rang acht der Tabelle geklettert. Leidenschaftliche Kraichgauer führten zur Halbzeit dank Samassekou (12.), womit enttäuschende Sachsen noch gut bedient waren. Im zweiten Abschnitt erhöhte der ungedeckte Dabbur auf 2:0 (68.). Für RB hätte es noch dicker kommen können, doch in einer kuriosen Szene trafen Bebou und Grillitsch binnen Sekunden zweimal nur den Pfosten (78.). Das Team von Jesse Marsch wartet damit weiter auf den ersten Auswärtssieg (0/3/3).

Bayer minimalistisch, Tah im Glück

Bayer 04 Leverkusen hat sich durch einen 1:0-Arbeitssieg gegen Bochum auf Rang vier vorgeschoben. Nach Adlis Blitzstart (4.) verpasste es die Werkself, nachzulegen. Kurz vor der Pause hatte das Team von Trainer Gerardo Seoane dann Glück, dass ein Tah-Foul an Antwi-Adjei im Strafraum nicht geahndet wurde. Nach dem Seitenwechsel gab es Chancen auf beiden Seiten, doch der VfL blieb im Abschluss schlicht zu harmlos.

Erste Kohfeldt-Pleite binnen einer Minute abgewendet

Auf der Alm wurde dank eines starken Comebacks der Gäste die erste Pflichtspielniederlage von Florian Kohfeldt als Wolfsburger Trainer vermieden: Die Niedersachsen sahen sich nach Toren von Okugawa (11.) - bereits Siegtorschütze in Stuttgart - und Klos vom Punkt (54.) einem 0:2-Rückstand ausgesetzt. Doch die Wölfe bewiesen Moral und schlugen binnen 60 Sekunden durch Weghorst und Nmecha zurück (62., 63.). Für die Ostwestfalen wäre es beinahe noch dicker gekommen, doch Ortega Moreno rettete glänzend gegen Bornauw (78.).