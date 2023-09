BVB: Reyna und Duranville auf dem Sprung zurück

Vier Tore hat Borussia Dortmund an den ersten drei Spieltagen erzielt, auch von der Bank kamen bisher nur wenige offensive Impulse. Das sollen zwei Youngster ändern.

Die Ecke von Julian Brandt kam etwas kurz, ob nun geplant oder nicht. Doch am kurzen Pfosten stand Felix Nmecha, verlängerte den Ball und war damit entscheidend am späten 1:0-Siegtreffer von Donyell Malen am 1. Spieltag gegen den 1. FC Köln beteiligt. Es war die bisher einzige Torbeteiligung eines Einwechselspielers bei Borussia Dortmund in dieser Saison.

Noch mehr offensive Impulse von der Bank wären sicherlich nach Wunsch von Trainer Edin Terzic, zumal der in der vergangenen Saison oft ein gutes Händchen bewies. Drei der besten acht Joker der Liga spielten da in Schwarz-Gelb, Jamie Bynoe-Gittens mit drei Treffern und einer Vorlage, Youssoufa Moukoko mit drei Toren und zwei Vorlagen - und ganz vorne Giovanni Reyna.

In der ersten Jahreshälfte 2023 kam der US-Amerikaner in nur 258 Minuten Spielzeit auf fünf Treffer und zwei Vorlagen, im absoluten und relativen Vergleich ist das Liga-Spitzenwert. Nun startet der 20-Jährige den nächsten Anlauf zu alter Form. Gut zwei Jahre ist es jetzt her, dass Reyna mit einer Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung vom US-Team zurückgekehrt war. In nur 38 von 91 BVB-Pflichtspielen stand er seitdem auf dem Platz, nur einmal über 90 Minuten. Immer wieder gab es Rückschläge: erneute Muskelprobleme und zuletzt Mitte Juni eine nicht näher spezifizierte Beinverletzung - ebenfalls ein Souvenir einer Länderspielreise.

Reyna wird wieder zur echten Alternative

Das war umso ärgerlicher, weil der Mittelfeldspieler in den beiden Begegnungen um die Nations League der CONCACAF starke Leistungen zeigte, im giftigen Halbfinale gegen Mexiko (3:0) auch körperlich dagegenhielt und das Endspiel gegen Kanada (2:0) vor seiner Auswechslung zur Halbzeitpause durch zwei Vorlagen mitentschied. Nun also mischt Reyna wieder munter mit und könnte nach der Länderspielpause eine echte Alternative für Trainer Edin Terzic werden. Denn die Kreativität, die der flexible Offensivspieler an guten Tagen mitbringt, die Freude an schnellen Dribblings, die Torgefährlichkeit und das unberechenbare Element hätten dem größtenteils uninspirierten Spiel des BVB an den ersten Spieltagen schon gutgetan.

Und auch ein zweiter Unruheherd von der Bank steht vor einer Rückkehr in den Kader. Julien Duranville steht zwar bereits seit vergangenem Winter im Dortmunder Kader, stand wegen mehrerer Verletzungen aber erst 28 Minuten auf dem Platz. Beim tragischen Saisonfinale gegen Mainz 05 deutete der erst 17 Jahre alte Belgier bereits an, dass er mit seinem Fintenreichtum, seiner Kreativität, seiner guten Technik und seiner jugendlichen Unbekümmertheit eine schnelle Hilfe sein kann.