BVB reist mit 28 Spielern ins Trainingslager

Die Dortmunder Reisegruppe ins Trainingslager nach Marbella (Spanien) umfasst 28 Spielern. Auch die zuletzt kranken oder angeschlagenen Akteure sind allesamt an Bord.

Trat die Reise nach Spanien mit 27 Kollegen zusammen am Freitag an: Sebastien Haller. IMAGO/Kirchner-Media

Am Freitagvormittag ging es für den Dortmunder Tross nach zwei Jahren Corona-Pause wieder mit dem Flieger in die spanische Sonne, um sich für die restliche Saison vorzubereiten. In Marbella erwarten den BVB beste Bedingungen bei meist sonnigen Wetteraussichten und rund 20 Grad.

Dem 28-köpfigen Kader gehören auch die zuletzt erkrankten oder angeschlagenen Spieler Sebastien Haller, Marco Reus und Mateu Morey an, die im Trainingslager weiter an ihrem Comeback arbeiten werden. Haller stand am Donnerstag nach seiner Krebserkrankung sogar wieder auf dem Platz.

Trainer Edin Terzic wird sein Team bereits am Freitagnachmittag zur ersten öffentlichen Trainingseinheit auf den Platz bitten. Bis zur Rückkehr nach Deutschland am 14. Januar stehen für Dortmund zudem Testspiele gegen Fortuna Düsseldorf (10.1.) und den FC Basel (13.1.) auf dem Programm.

Der BVB-Kader im Überblick:

Gregor Kobel, Alexander Meyer, Luca Unbehaun, Niklas Süle, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Soumaila Coulibaly, Mateu Morey, Raphael Guerreiro, Tom Rothe, Nico Schulz, Thomas Meunier, Felix Passlack, Salih Özcan, Mo Dahoud, Jude Bellingham, Emre Can, Marco Reus, Julian Brandt, Marius Wolf, Karim Adeyemi, Donyell Malen, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna, Jamie Bynoe-Gittens, Sebastien Haller, Youssoufa Moukoko, Anthony Modeste