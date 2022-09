BVB reist im Winter durch Asien

Borussia Dortmund wird die WM-Pause ab Anfang November zur Auslandsvermarktung nutzen und um den Globus fliegen. Das Team soll in Singapur, Indonesien und Vietnam Freundschaftsspiele gegen lokale Teams austragen.

Vom 21. November bis zum 1. Dezember ist bei Borussia Dortmund Reisestress angesagt: Die Mannschaft wird nach dem letzten Pflichtspiel in der Bundesliga in diesem Jahr am 11. November gegen Borussia Mönchengladbach zu einer Reise nach Südostasien aufbrechen. Geplant sind Stationen in Singapur, Indonesien und Vietnam. Jeweils ein Spiel gegen lokale Teams soll in jeder Nation stattfinden.

"Die einzigartige Saison-Unterbrechung im November und Dezember bedeutet für alle Klubs eine ungewohnte Herausforderung. Es war uns wichtig, diese Wochen auch für die Spieler bestmöglich zu gestalten, die nicht an der WM teilnehmen. Dazu zählen auch Spieler aus unserer U 23 sowie der U 19, die wir auf hohem Niveau an den Profi-Kader heranführen wollen", teilte Sportdirektor Sebastian Kehl mit. Die prominentesten Akteure aus dem Kader von Trainer Edin Terzic werden mit ihren Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft in Katar weilen, die parallel stattfindet.

"Eine Verpflichtung, unseren Klub und die Liga zu repräsentieren"

Doch mit der Südostasientour will der BVB auch die Auslandsvermarktung vorantreiben, die coronabedingt in den vergangenen Jahren zum erliegen gekommen war: "Dabei hilft diese spannende Reise, auf die wir uns sehr freuen, weil wir es neben der sportlichen Herausforderung auch als unsere Verpflichtung als Borussia Dortmund ansehen, unseren Klub und die gesamte Bundesliga international zu repräsentieren", so Kehl.