BVB-Quartett setzt aus, Talent Prince Aning reist nach

Edin Terzic setzt seine Ankündigung um: Zu Vorbereitungsstart hatte der neue BVB-Trainers seiner Mannschaft gesagt, dass die Intensität im Training unter seiner Leitung hoch sein werde. In Bad Ragaz ist das am Samstag gut zu sehen. Ein Quartett setzte aus, ein Talent reist nach.

Aus dem Dortmunder Trainingslager in Bad Ragaz berichtet Matthias Dersch

"Haben wir Wasser?" - Mahmoud Dahoud steht mit diesem Wunsch nicht alleine da, als er am Samstagnachmittag den letzten von vielen Linienläufen hinter sich gebracht hat. Fast 29 Grad zeigt um diese Uhrzeit das Thermometer noch an, geschont werden Dahoud und Co. von ihrem Trainer Edin Terzic und seinem Team allerdings nicht.

Wie zu Vorbereitungsstart vom 39-Jährigen angekündigt, hält er das Tempo und die Intensität in den Einheiten hoch - stets in enger Absprache mit der Athletikabteilung unter dem neuen Leiter Shad Forsythe. Das war bereits in Dortmund so, und das hat sich in Bad Ragaz, wo der BVB am Freitag sein Trainingslager bezogen hat, nicht geändert. Und so stehen nach verschiedenen durchaus kräftezehrenden Spielformen, etwa ein Elf gegen Elf auf verkleinertem Raum, eben noch Läufe auf dem Programm. Von den mehr als 1000 Fans auf der Anlage gibt es dafür immerhin aufmunternden Applaus.

Beim Trainingsspiel ist Schulz außen vor

Auch Nico Schulz muss am Ende des Tages die Linien rauf und runterrennen und ist in dieser Übungsform mittendrin. Zuvor allerdings war der Linksverteidiger, der keine Einsatzperspektive unter Terzic hat, außen vor: Beim Trainingsspiel ist er der einzige auf dem Rasen, der die ganze Zeit eine Alternativübung mit den Torhütern absolviert. Auch Manuel Akanji, der seinen bis 2023 gültigen Vertrag nicht verlängern will, darf es als Signal werten, dass er beim Elf-gegen-Elf nicht Innenverteidiger, sondern Sechser spielen muss.

Auf der Stammposition des Schweizers, der den Klub noch in diesem Sommer gegen Ablöse verlassen soll, agieren derweil Niklas Süle und Soumaila Coulibaly in der einen sowie Nico Schlotterbeck und Mats Hummels in der anderen Mannschaft. Hummels ist es auch, der gegen Ende der Einheit die Intensität zu spüren bekommt, als Abdoulaye Kamara allzu robust in den Zweikampf geht. Nach einer kurzen Behandlungspause geht es allerdings weiter für den Routinier, der in dieser Vorbereitung einen äußerst fitten Eindruck hinterlässt.

Ein Quartett steht noch nicht auf dem Platz

Nicht dabei auf dem Platz sind am Samstagnachmittag Giovanni Reyna, der abseits der Gruppe individuell arbeitet, sowie Emre Can, Salih Özcan und Youngster Tom Rothe. Da Letzterer aufgrund von leichten muskulären Problemen etwas kürzer treten muss, reist Sommer-Neuzugang Prince Aning nach. Das Talent, das der BVB für die U23 aus dem Nachwuchs von Ajax Amsterdam verpflichten konnte, hinterließ bislang einen guten Eindruck in der Vorbereitung und darf sich in den kommenden Tagen weiter im Profi-Team behaupten.

Die nächste für Fans öffentliche Einheit des BVB findet in Bad Ragaz am Sonntag (16.30 Uhr) statt. Erneut werden dann Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke erwartet. Und erneut dürfte Terzic seine Spieler fordern. Ganz wie angekündigt.