BVB-Personal: Hoffnung auf Adeyemi, Warten auf Bynoe-Gittens

Vor dem Auftakt in die Champions League gehen dem BVB die Flügel aus. Hoffnung besteht immerhin bei Karim Adeyemi.

Der Neuzugang von RB Salzburg fehlte am Freitag im Kader von Trainer Edin Terzic, nachdem er erneut Schmerzen am großen Zeh verspürte, den er sich zum Liga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen verletzt hatte. Mit Blick auf das erste Spiel der CL-Gruppenphase am Dienstag gegen den FC Kopenhagen (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gibt es zumindest berechtigte Hoffnungen, dass der Nationalspieler wieder im Aufgebot steht.

Terzic würde es freuen, denn auf den offensiven Außen gehen dem Coach so langsam die Optionen aus. Der Niederländer Donyell Malen fehlt seit dem dritten Spieltag wegen muskulärer Probleme und wird sehr wahrscheinlich auch am Dienstag noch nicht fit sein, und auch bei Jamie Bynoe-Gittens droht ein Ausfall.

Dahoud womöglich bis November raus

Der junge Brite war am Freitag noch vor der Pause nach einem Zweikampf mit Hoffenheims Ozan Kabak ausgewechselt worden. "Es war kein Zusammenstoß, bei dem zwei LKWs aufeinander rasen. Es sah recht harmlos aus, aber es hatte dann halt eine große Wirkung", beschrieb es Terzic: "Die Schulter ist halt raus. Er konnte nicht weiterspielen."

Wie lange der 18-Jährige dem BVB fehlt, werden die Untersuchungen Anfang der Woche zeigen. Angesichts einer ähnlichen Verletzung von Mahmoud Dahoud, der nach einer notwendig gewordenen OP womöglich bis November fehlt, sind die Sorgen groß.

Noch ist also offen, wer neben den zuletzt guten Marco Reus und Julian Brandt in der offensiven Dreierreihe aufläuft. Am Freitag kam Thorgan Hazard in die Partie, dem Belgier fehlt aber die Durchschlagskraft. Giovanni Reyna ist nach seinem schweren Jahr möglicherweise noch kein Kandidat für Startelf. Immerhin: Raphael Guerreiro dürfte nach seiner kurzfristigen Erkrankung wieder zur Verfügung stehen. Theoretisch könnte Allrounder Marius Wolf also auch eine Position nach vorne rutschen.

Mit Blick auf den Kaderbogen, den der BVB bei der UEFA für die sechs Gruppenspiele eingereicht hat, bleiben Terzic sonst nicht mehr viele Optionen. Dass im Aufgebot Jude Bellingham und Youssoufa Moukoko fehlten, sollte übrigens nicht für falsche Rückschlüsse sorgen: Beide können über die sogenannte B-Liste nominiert werden, da sie nach dem 1. Januar 2001 geboren wurden und schon seit über zwei Jahren im Verein sind.