BVB-Option Dreierkette: "Wir möchten uns auf alles vorbereiten"

In seiner ersten Amtszeit setzte Edin Terzic nur selten auf eine Dreierkette - das könnte sich nun ändern.

Der Blick auf den Aufstellungsbogen barg eine Überraschung: Zwei des Dortmunder Innenverteidiger-Triumverats aus Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels waren erwartet worden, gegen den FC Villarreal standen alle drei in der Startelf - in einer Reihe.

Eine Option, die Trainer Edin Terzic und sein Team unbedingt mal in der Praxis testen wollten. "Die Dreierkette ist grundsätzlich eine Idee gewesen", verriet der Coach hinterher: "Wir haben drei sehr gute Innenverteidiger, die es gewohnt sind, in der Dreierkette zu spielen, in der Nationalmannschaft und auch in der Vergangenheit." Nur eben noch nicht zusammen: "Dennoch ändern sich ein paar Abläufe, deswegen war es wichtig für uns, das Ganze nicht nur im Training zu testen, sondern gegen einen guten internationalen Gegner."

Der Praxistest fiel trotz des unnötigen Gegentreffers kurz vor Pausenpfiff gelungen aus, sowohl im Spielaufbau als auch im Defensivverhalten. "In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner mit Ball immer wieder vor Aufgaben gestellt, konnten es da aus der Position heraus gut spielen", befand Terzic, schränkte aber ein: "Das war alles gut bis zum letzten Drittel, da wurde alles viel zu eng und wir zu kompliziert. Wir wollten dann die sexy Lösung suchen statt der effektiven Lösung. Das ist etwas, was mir nicht gefallen hat." In ihrer Kernaufgabe allerdings überzeugten die drei ihren Trainer: "Ansonsten haben wir in der Dreierkette sehr wenig zugelassen. Es gab eine Halbchance und das Gegentor, ansonsten standen wir da sehr stabil."

Vor- und Nachteil der Variante

Der Vorteil der Lösung: Gerade Süle (rechts) und Schlotterbeck (links) auf den Halbpositionen können ihre Stärken im Andribbeln ausspielen, ohne bei einem Ballverlust zu wenig Absicherung zu haben. Gegen Villarreal schaltete sich immer wieder einer der drei Verteidiger hoch in den Spielaufbau ein, wenn nicht sogar alle gegen den tiefstehenden Gegner in der gegnerischen Hälfte zu finden waren. Gut möglich also, dass dieses System mit zwei offensiveren Außenverteidigern ebenfalls in den Pflichtspielen zum Einsatz kommt - auch Linksverteidiger Raphael Guerreiro mit seinen Stärken im Vorwärtsgang käme das womöglich entgegen.

Der Nachteil: Sollte einer der drei etatmäßigen Innenverteidiger ausfallen, stehen bei einem mutmaßlichen Abgang von Manuel Akanji als einigermaßen gelernte Kräfte einzig der aktuell angeschlagene Defensivallrounder Emre Can und die unerfahrene Nachwuchshoffnung Soumaila Coulibaly als Ersatz parat. Dennoch: "Eine Dreierkette ist definitiv ein Thema. Wir möchten uns auf alles vorbereiten", sagt Terzic. In seiner ersten Amtszeit griff er von Beginn an nur einmal darauf zurück, auswärts beim FC Bayern - in den anderen 22 Partien startete er mit einer Viererkette.

Schlotterbeck: "Mir ist das egal"

Seine Spieler kennen alle beides. "Mir ist das egal", sagt Nico Schlotterbeck: "Wir haben in Freiburg viel Dreierkette und viel Viererkette gespielt, in Berlin hab ich nur Dreierkette gespielt. Aber ich hab da kein gewünschtes System." Er übernehme "im Spielaufbau gerne Verantwortung. Wenn du den Ball verlierst, sind zwar in der Dreierkette noch zwei hinter dir, aber man probiert ja, nicht den Ball zu verlieren." Und das sollte nach den Gegentoren im Anschluss an Ballverluste in der vergangenen Saison ohnehin wichtiger sein als die Grundordnung.