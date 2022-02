BVB "ohne gute Argumente" - und vor dem Umbruch

Borussia Dortmund scheitert erneut an sich selbst: In Glasgow bringt sich das Team von Trainer Marco Rose um die Früchte der Arbeit und lässt es an höchster Qualität vermissen. Immer deutlicher wird, wie groß der Renovierungsbedarf des Kaders tatsächlich ist.

Am Boden: Jude Bellingham nach dem Europa-League-Aus in Glasgow. imago images/Colorsport

Die Stadien ändern sich, die Räumlichkeiten ändern sich, die äußeren Umstände ändern sich. Aber die Fragen, die dem BVB-Trainer Marco Rose seit seinem Dienstantritt in Dortmund im vergangenen Sommer in den virtuellen Pressekonferenz-Räumen der derzeitigen Fußball-Welt gestellt werden, sie gleichen sich jedes Mal aufs Neue.

X-mal schon hatte der 45-Jährige in den vergangenen Monaten beantworten müssen, wie solch haarsträubende individuelle Fehler, die sich seine Spieler immer wieder leisten, abzustellen sind. Und jedes Mal hatte er nach sinnhaften Worten und Erklärungen gesucht. Egal, ob nun nach dem Aus in der Champions League, dem Knock-Out im DFB-Pokal oder den bereits sechs Niederlage in der Liga.

Roses Einfluss auf die Mannschaft ist begrenzt - ihre Qualität auch

Und natürlich antwortete er auch nach dem Ausscheiden aus der Europa League, das sportlich enttäuschend, fürs Prestige wenig förderlich und für die durch die Corona-Pandemie inzwischen schmale Klubkasse schmerzhaft war. Dabei hätte man es als Beobachter durchaus verstehen können, wenn er diesmal einfach keine Lust gehabt hätte. Nach diesen zwei Gegentoren beim 2:2 bei den Glasgow Rangers, das nicht langte, um die 2:4-Hinspielniederlage in Dortmund noch zu korrigieren. Und das dem enttäuschten Rose abermals vor Augen führte, dass sein Einfluss auf diese rätselhafte Mannschaft begrenzt ist. Ebenso wie ihre Qualität.

Dabei hatte es zur Pause doch noch so ausgesehen. Dortmund führte zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 und war - trotz des zwischenzeitlichen 0:1 nach einem tölpelhaften Foul von Julian Brandt im eigenen Strafraum - am Drücker, weil Einsatz und Engagement anders als im Hinspiel diesmal stimmten. Die Rangers taumelten, der Enthusiasmus ihrer Fans, von denen 47.000 an diesem kalten und nassen Februarabend ins stimmungsvolle Ibrox Stadium gekommen waren, war gebrochen. Ein weiterer Treffer des BVB und die Tür ins Achtelfinale hätte für die Gäste weit offen gestanden.

Doch weil es offensiv an Ideen und Durchschlagskraft fehlte, fiel das Tor nicht. Stattdessen traf Glasgow, nachdem der eingewechselte Marius Wolf Calvin Bassey hatte flanken und Mats Hummels in der Mitte den Ball hatte passieren lassen. Das 2:2 ließ dem BVB zu diesem Zeitpunkt - eine halbe Stunde vor dem Ende - zwar noch alle Möglichkeiten offen, aber letztlich war es dann doch das eine Gegentor zu viel in insgesamt 180 Minuten eines Duells, das vor allem durch die Schwäche der Dortmunder entschieden wurde.

Mit einer simplen Umstellung stehlen die Rangers dem BVB das Momentum

"Die Jungs haben alles probiert und viel investiert, aber wenn du sechs Gegentore bekommst und nur vier Treffer schießt, dann hat der Gegner verdient die nächste Runde erreicht", sagte Rose, der es auch in Glasgow nicht geschafft hatte, diese merkwürdig wankelmütige Dortmunder Mannschaft zu stabilisieren und stattdessen von außen mit ansehen musste, wie sie sich wieder einmal durch vermeidbarste Fehler selbst ins Hintertreffen brachte und dann nicht die Qualität besaß, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien.

Eine simple Umstellung des Gegners - von einer Vierer-Abwehrkette zu einer Fünferreihe - langte an diesem Abend, um Dortmund das Momentum zu stehlen. Obwohl Rose an der Seitenlinie alles versuchte, mit seinen Spielern sprach, Anweisungen gab und Laufwege mit den Händen in die Luft malte. Es half alles nichts. Daran änderte sich auch in der Schlussphase nichts mehr, nachdem der BVB-Trainer nach und nach seine verbliebenen Offensivoptionen Youssoufa Moukoko, Steffen Tigges und Reinier ins Spiel geworfen hatte. "Wir hatten an der Umstellung zu knabbern", gab Rose zu. Und das, obwohl er sie in der Pause hatte kommen sehen. Und so endete Dortmunds Europapokaltour vor dem Achtelfinale - erstmals seit der Saison 2011/12. "Für uns", sagte Rose, "ist das die nächste bittere Enttäuschung."

In der Breite fehlt es an Qualität, in der Spitze an Konstanz

Und von denen gab es ja bereits einige in dieser Saison, die den Verantwortlichen deutlich vor Augen führt, wie groß der Renovierungsbedarf des gut bezahlten und nominell namhaft besetzten Kaders tatsächlich ist. In der Breite fehlt es an Qualität. In der Spitze an Konstanz. Für die lebenswichtige Champions-League-Qualifikation über die Bundesliga mag das derzeitige Ensemble zwar weiter reichen. Um ambitioniertere Ziele in Angriff zu nehmen und den Fußball zu spielen, der Rose vorschwebt, langt es aber nicht.

Dazu wird ein Umbruch nötig sein, der angesichts der Finanzlage unter erschwerten Bedingungen stattfinden wird und länger als eine Transferperiode dauern dürfte. Zumal der Klub gute Gründe, warum man als Spieler unbedingt für den BVB auflaufen sollte, mit Vorstellungen wie jüngst gegen Glasgow oder zuvor gegen Amsterdam, Lissabon oder St. Pauli eher nicht sammelte. "Wir haben bis hierher sportlich keine guten Argumente gesammelt. In den Cup-Wettbewerben waren wir schwach unterwegs", bilanzierte Rose in Glasgow. "Das beeinflusst das Gesamtbild stark. Diesen Schuh müssen wir uns anziehen, diese Kritik müssen wir uns gefallen lassen."

Erschwerend kommt hinzu, dass es auch in der personellen Auswahl der Dortmunder Elf keine Konstanz gibt, ja, keine Konstanz geben kann. Beim 6:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag brachen Dan-Axel Zagadou und Giovanni Reyna verletzt weg. Am Morgen vor dem Spiel in Glasgow traf es Raphael Guerreiro, dessen Muskeln Probleme machten und der deshalb nicht auflaufen konnte. In der Partie selbst fielen dann der eben erst genesene Thomas Meunier, der sich laut Rose möglicherweise an der gleichen Stelle wie zuvor erneut verletzte, und Kapitän Marco Reus (Schlag auf den Oberschenkel) aus. Nach dem Spiel zwickte bei Emre Can der Rücken.

Droht in der Bundesliga die nächste Gefahr?

Torjäger Erling Haaland kann ohnehin seit Wochen nur zuschauen, ebenso wie der derzeit ebenfalls verletzte Manuel Akanji. All das liefert zumindest in Teilbereichen Erklärungen dafür, warum es unter Rose, der den BVB wieder fußballerisch attraktiv machen soll, in dieser Saison nicht vorangeht, sondern gefühlt eher zurück. Eine Entschuldigung für die vielen individuellen Aussetzer aber liefert es nicht.

Was dem BVB nach dem Aus in der Europa League nun noch bleibt in diesem in Summe verlorenen Jahr, das ist allein die Bundesliga. Elf Spiele sind dort noch zu absolvieren. Und das bei einer mehr als komfortablen Ausgangslage. Droht da möglicherweise die nächste Gefahr? "Es ist jetzt erst recht unsere Aufgabe, die Saison durchziehen", wehrte sich Rose am Donnerstagabend gegen den Verdacht, sein ebenso enttäuschendes wie enttäuschtes Team könne das Jahr vorzeitig abschenken. Wie berechtigt diese Vermutung indes tatsächlich ist, wird sich vielleicht schon am Sonntag zeigen. Dann tritt der personell erneut dezimierte BVB in Augsburg an - und Rose dürfte hoffen, dass er dort dann nicht gleich wieder die gleichen Fragen wird beantworten müssen.