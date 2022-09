BVB muss bis November auf Dahoud verzichten

Borussia Dortmund muss in den kommenden Wochen und Monaten auf Mo Dahoud verzichten. Wie am Freitag bekannt wurde, muss sich der Mittefeldmann einer Operation unterziehen.

"Bei Mo ist es leider wieder die Schulter", sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic bei DAZN vor dem Bundesligaspiel gegen Hoffenheim und verriet, dass der 26-Jährige schon länger Probleme mit der Schulter hat. "Die war schonmal verletzt und wurde konservativ behandelt. Jetzt haben wir es wieder fast zwei Wochen versucht, heute Morgen hat er aber signalisiert, dass es nicht geht, sodass er nicht um eine OP herumkommen wird. Er wird uns in der nächsten Zeit fehlen."

Konkreter wurde Sportdirektor Sebastian Kehl, der klarmachte, dass Dahoud "bis November nicht mehr spielen wird können." Letztlich sei die OP aber alternativlos, wie Kehl feststellte: "Wir haben es versucht, auch Mo hat alles gegeben. Die Schulter ist leider das zweite Mal rausgesprungen. So geht es nicht. Daher haben wir uns entschlossen, in der nächsten Woche zu operieren."

Dahoud spielt seit 2017 bei den Westfalen und hatte sich in der laufenden Saison unter Terzic einen Stammplatz erkämpft: Sowohl beim Ligastart gegen Leverkusen (1:0) als auch am zweiten Spieltag in Freiburg (3:1) und gegen Werder Bremen (2:3), als er sich letztlich erneut verletzte, stand er in der Anfangsformation - ebenso im DFB-Pokal beim TSV 1860 München (3:0).

Guerreiro entwickelt "Krankheitssymptome"

Neben Dahoud fehlte gegen Hoffenheim auch Flügelmann Raphael Guerreiro, der laut Terzic "Krankheitssymptome entwickelt" habe. "Er fühlte sich schlapp, dementsprechend mussten wir reagieren."