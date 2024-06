BVB muss 147.700 Euro zahlen

Borussia Dortmund ist vom DFB-Sportgericht zu einer satten Geldstrafe verurteilt worden - eine weitere steht noch aus. Auch Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln wurden belangt.

Das DFB-Sportgericht arbeitet gerade die finalen Wochen der abgelaufenen Bundesliga-Saison ab und hat am Donnerstag ein Quartett zu Geldstrafen verurteilt. Die höchste Strafzahlung kommt auf Borussia Dortmund zu. Anhänger des Tabellenfünften hatten im Gastspiel bei Union Berlin am 2. März nach Verbandsangaben insgesamt 19 pyrotechnische Gegenstände gezündet, die derart starken Rauch entwickelten, dass die Partie für drei Minuten unterbrochen werden musste.

Rund einen Monat später feierten die BVB-Fans das 50-jährige Jubiläum des Westfalenstadions beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart nicht nur mit einer Choreographie, sondern auch mit 123 Bengalischen Feuern. Die beiden Geldstrafen summieren sich auf 147.700 Euro. Davon können die Dortmunder mit 49.000 Euro wie gewohnt rund ein Drittel für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Die zu erwartende UEFA-Strafe für die schwarz-gelbe Pyro-Show beim Champions-League-Finale in Wembley steht noch aus.

Für Union werden 84.000 Euro fällig

Dem DFB-Urteil hat der BVB ebenso zugestimmt wie die ebenfalls für Fan-Vergehen belangten Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln. Union-Anhänger hatten im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am 8. März rund 51 pyrotechnische Gegenstände und gegen den SC Freiburg am 34. Spieltag mindestens 30 Bengalische Feuer gezündet, dazu laut DFB mindestens drei Bierbecher in Richtung Spielfeld geworfen. 84.000 Euro werden insgesamt fällig.

Für fünf Bengalische Feuer in Stuttgart am letzten Spieltag muss Gladbach 5000 Euro zahlen, Köln für zwei pyrotechnische Gegenstände am 6. April gegen Bochum 2000 Euro.