BVB mit Gymnastik und Dauer-Feuer - Hummels und Reus fehlen noch

Borussia Dortmund trainierte am Mittwoch erstmals ohne Assistent Peter Hermann. Neben dem Routinier fehlten auch noch Mats Hummels und Marco Reus, diverse WM-Fahrer waren wieder am Start.

Der Kontrast konnte nicht viel größer sein: Während am Mittwoch in Doha zur Mittagszeit bei leichter Bewölkung 28 Grad Celsius und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschten, war es in Dortmund-Brackel deutlich weniger sommerlich. 4 Grad zeigte das Thermometer am Trainingsgelände des BVB, die immer mal wieder kurz auftauchende Sonne wärmte nur sporadisch und der eine oder andere Profi wird auf dem Weg Schneehaufen am Straßenrand gesehen haben.

Erst Gymnastik, dann Dauer-Feuer

So stand Julian Brandt zunächst dick vermummt auf dem Platz, bevor er in der Hitze des Trainingsgefechts doch einige Kleidungsstücke auszog. Es war Zug in der rund 80-minütigen Einheit, die mit einer Art Gymnastik-Zirkeltraining begann und in einem Dauerfeuer-Spiel zweier Teams endete, die unter Zeitdruck auf nah beieinander stehende Tore Abschluss um Abschluss abgaben.

Dass Brandt als deutscher Nationalspieler und WM-Fahrer ebenso wie seine früh in Katar ausgeschiedenen DFB-Kollegen Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle nur wenige Tage nach dem Aus in der Gruppenphase wieder auf dem Platz standen, war etwas überraschend, doch Trainer Terzic zog sein Team zusammen, um schnell die Defizite der letzten Ligaspieler aufarbeiten zu können.

Wiedersehen der WM-Fahrer - Hummels und Reus fehlen noch

Ein Wiedersehen gab es in Dortmund auch mit den beiden ebenfalls ohne Achtelfinal-Ticket gebliebenen Belgiern Thorgan Hazard und Thomas Meunier sowie Giovanni Reyna, der mit den USA zwar die K-o.-Runde erreicht hatte, am Samstag aber gegen die Niederlande ausgeschieden war.

Nicht auf dem Platz standen am Mittwoch neben Co-Trainer Peter Hermann, der seine Aufgabe in Dortmund und seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet hat, auch Mats Hummels, Felix Passlack und Marius Wolf sowie die Langzeitverletzten Marco Reus, Tom Rothe und Mateu Morey. Auch Ersatzkeeper Alexander Meyer fehlte. Dafür absolvierte Youngster Jamie Bynoe-Gittens nach seiner schweren Schulterverletzung bereits die zweikampfarmen Teile des Mannschaftstrainings. Das soll Mahmoud Dahoud nach seiner Erkältung ebenfalls wieder tun.

Weihnachtssingen mit mehr als 70.000 Fans

Die Dortmunder Profis, von denen nur noch Portugals Raphael Guerreiro und Englands Jude Bellingham beim WM-Turnier vertreten sind, sind noch bis einschließlich Sonntag im Dienst, das Weihnachtssingen mit mehr als 70.000 Fans im Stadion ist der Jahres-Abschluss vor dem Urlaub bis Anfang Januar. Am Samstag steht in Bukarest noch ein Weihnachts-Turnier mit zwei auf 60 Minuten verkürzten Spiele gegen Gastgeber Rapid und die AC Florenz an.