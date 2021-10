BVB mehrere Wochen ohne Haaland

Kurz vor seinem doppelten Jubiläum muss Erling Haaland einen herben Rückschlag hinnehmen: Der Torjäger wird Borussia Dortmund mehrere Wochen fehlen.

Laut Trainer Marco Rose hat Haaland eine Hüftbeugerverletzung erlitten, "die es einfach nicht möglich macht, dass er spielt".

Er werde "ein paar Wochen fehlen", so der BVB-Trainer am Tag vor dem Bundesliga-Gastspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), in dem Haaland sein 50. Bundesligaspiel und sein 50. Bundesligator angepeilt hatte.

"Erling ist gestern echt down gewesen", berichtete Rose. Der Norweger habe sich nach seinem Comeback gegen Mainz (3:1) richtig gut gefühlt. Er bekomme "jede Unterstützung" und werde auch seine Reha hauptsächlich in Dortmund absolvieren.

Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Thomas Meunier (Schlag auf den Fuß) werden mindestens die Partie in Bielefeld ebenfalls verletzungsbedingt verpassen.

Weitere Informationen folgen ...