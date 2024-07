BVB macht Campbell zum Profi

Borussia Dortmund hat Cole Campbell mit einem Profivertrag bis 2028 ausgestattet. Der 19-jährige Junioren-Nationalspieler der USA kam im Juli 2022 zum BVB und wurde bislang in der U 17 und U 19 eingesetzt. "Wir wollen seine Entwicklung weiter fördern, ihn an die Profimannschaft heranführen und in der Vorbereitung bei den Profis starten lassen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über den Rechtsaußen.