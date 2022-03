BVB: Keine vorzeitige Rückkehr von Reyna

Für die USA geht es in der WM-Qualifikation noch um alles - das sind schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund.

Die gute Nachricht Stand Dienstagmittag: Von den Dortmunder Nationalspielern gibt es bisher noch keine Hinweise auf neue Verletzungen - das war in der Vergangenheit auch anders. So kamen aus einer Abstellungsperiode Anfang Oktober Manuel Akanji, Raphael Guerreiro und Thorgan Hazard allesamt angeschlagen zurück.

Noch sind für insgesamt elf Reisende, neben Hazard (Belgien), Guerreiro (Portugal) und Akanji (Schweiz) sind das in dieser Pause Julian Brandt (Deutschland), Jude Bellingham (England), Marin Pongracic (Kroatien), Donyell Malen (Niederlande), Gregor Kobel (Schweiz), Erling Haaland (Norwegen), Luca Unbehaun (Deutschland U 20) und Giovanni Reyna (USA) aber Spiele zu absolvieren.

Die meisten Flug-Kilometer legt dabei wieder einmal der junge Amerikaner Reyna zurück, der bereits in Mexiko (0:0) und gegen Panama (5:1) im Einsatz war, zunächst 30 Minuten, dann eine Halbzeit. Die vier Punkte bescherten dem Team von Headcoach Gregg Berhalter eine gute Ausgangsposition, sicher ist die WM-Teilnahme für Katar allerdings noch nicht.

Entscheidend wird nun das direkte Duell mit Costa Rica in der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit (3.05 Uhr, LIVE! bei kicker). Ein Punkt dort reicht angesichts von drei Zählern Vorsprung auf den derzeit eben von den Mittelamerikanern belegten vierten Platz der Finalrunde, der aber immerhin noch für die Play-offs gegen eine Mannschaft aus Ozeanien qualifiziert.

So hat sich auch die Hoffnung der BVB-Verantwortlichen zerschlagen, dass Reyna möglicherweise früher nach Hause kommen könnte, der 19-Jährige wird aber auch beim Showdown im Estadio Nacional de Costa Rica in San José noch benötigt. Eine weitere Reise nach Mittelamerika also, die dem Offensivspieler in den Beinen stecken wird. Bei seiner letzten Abstellung Anfang September hatte er sich beim US-Team eine langwierige Muskelverletzung zugezogen und erst vor einigen Wochen sein Comeback gefeiert.

Es wird eng für Reyna

Der Plan nun ist es, Reyna möglichst schnell nach dem Spiel nach Dortmund zu fliegen, im Optimalfall soll das Talent Donnerstagabend eintreffen. Eng wird das allemal, keine 48 Stunden später spielt der BVB am Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).