BVB jagt einen Schalke-Rekord - Revierderby als schlechtes Omen

Borussia Dortmund will nach zwei Pflichtspielniederlagen dringend zurück in die Erfolgsspur. Das Revierderby gegen Schalke am Samstag macht dieses Vorhaben noch bedeutsamer. Einen Rekord von S04 jagt der BVB indes aktuell.

Von den aktuellen Bundesligisten trennte sich nur Dortmund seit 99 Spielen nicht mehr mit einem torlosen Remis vom Gegner. Die bislang letzte Nullnummer verzeichnete die Borussia im Oktober 2019 - auf Schalke. Rekordhalter in dieser Bundesliga-Kategorie ist ausgerechnet S04, das in den 70er Jahren 128 Spiele in Folge keine Nullnummer ausspielte.

Dazwischen liegen Arminia Bielefeld (111 Spiele zwischen Juni 1979 und September 1983), Kaiserslautern (110 Spiele zwischen November 1973 und Februar 1977), Frankfurt (105 Spiele zwischen November 1974 und Dezember 1977), Bayer 04 Leverkusen (102 Spiele zwischen November 2000 und Oktober 2003) sowie der VfL Wolfsburg (102 Spiele zwischen September 2012 und August 2015).

Um die laufende Serie am Leben zu halten, will der BVB am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) am liebsten natürlich selbst treffen. Das Revierderby ist aber die statistisch unwahrscheinlichste Paarung dafür: Schon elfmal endete dieses mit einer Nullnummer, so oft wie kein anderes Duell im Oberhaus. Auch das Revierderby selbst endete mit keinem anderen Ergebnis so oft wie mit 0:0.

Das jüngste 0:3 in Leipzig war indes das erste Spiel überhaupt unter Edin Terzic, in dem die Borussia kein eigenes Tor erzielte. Bei Manchester City unter der Woche (1:2) traf zumindest Jude Bellingham.

Mit einem Auswärtssieg in Dortmund würde Schalke (8:13 Tore) ein echtes Statement im Kampf gegen den Abstieg setzen und den Rückstand auf den Rivalen bis auf drei Punkte verkürzen. Der BVB (8:7 Tore) will seinerseits zwingend an der Tabellenspitze dranbleiben.