BVB ist Standard-Schlusslicht - doch Terzic sieht Aufwärtstrend

Borussia Dortmund arbeitet fieberhaft daran, die eklatante Schwäche bei offensiven Standards zu beheben. Mit dem VfL Bochum wartet der dafür passende Gegner.

Würde der Grundsatz "Drei Ecken, ein Elfer" in der Bundesliga gelten, hätte Borussia Dortmund schon 26 Strafstöße zugesprochen bekommen und mit Sicherheit viele Tore mehr auf dem Konto. Stattdessen liest sich die Bilanz vor dem 13. Spieltag so: 80 Ecken, null Treffer (und null Elfmeter). Aber das ist nicht das einzige Problem.

Tatsächlich ist der BVB sogar Bundesliga-Schlusslicht bei offensiven Standards. Nur die Mannschaft von Trainer Edin Terzic hat in den ersten zwölf Spielen nach ruhenden Bällen erst zweimal getroffen (nach Einwurf gegen Hertha, nach Freistoß gegen Stuttgart) - das toppen alle 17 Konkurrenten. Spitzenreiter ist Borussia Mönchengladbach mit zehn Standardtoren vor Freiburg, Köln und Frankfurt (je 9); Vorletzter sind Hertha und Leverkusen mit je drei.

"Wir schauen uns jede Ecke mehrfach aus allen Perspektiven an"

Dabei lässt sich nicht behaupten, dass die Dortmunder den Standards einfach zu wenig Bedeutung beimessen. "Wir schauen uns jede Ecke nicht nur einmal, sondern mehrfach aus allen Perspektiven an, um zu gucken, wie wir das Ganze verbessern können", macht Terzic deutlich. "Wir analysieren nicht nur den Gegner, sondern auch uns."

Dabei hat der Trainer einen Aufwärtstrend festgestellt, auch wenn sich der noch nicht in Toren niederschlägt. "Ich finde schon, dass wir uns da in den letzten Wochen verbessert haben, dass wir mehr Torchancen durch Standardsituationen erzielt haben", sagt Terzic. Die Abläufe seien "besser geworden", und "die Schützen bringen die Bälle jetzt auch gezielter in die gefährlichen Zonen".

Außerdem habe ja zumindest in der Champions League eine Ecke zum Erfolg geführt, als Marco Reus im Gastspiel bei Manchester City (1:2) einen Ball noch einmal scharf gemacht und Jude Bellingham das Führungstor aufgelegt hatte. "Das zählt in dieser Bewertung dann halt nicht."

Gleichwohl räumt Terzic ein: "Das ist etwas, wo wir uns definitiv verbessern müssen. Manchmal ist es der einfachste Weg, durch eine Standardsituation in Führung zu gehen." Deshalb arbeite man "täglich" an diesem Thema, ob im Meetingraum oder dem Trainingsplatz.

Bei Dortmund gegen Bochum prallen Welten aufeinander - vorne wie hinten

Dass der Knoten an diesem Samstag platzt, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Mit dem VfL Bochum ist ab 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) schließlich das Team zu Gast, das schon satte 14 Gegentore nach Standards hinnehmen musste - mindestens vier mehr als alle anderen Bundesligisten. Fünf davon fielen nach einer Ecke, auch das ist der schlechteste Wert. Umgekehrt erzielten die Bochumer 45,5 Prozent ihrer eigenen Tore nach ruhenden Bällen (5 von 11). "Das ist eine große Waffe von ihnen", hat auch Terzic analysiert. "Besonders in den letzten Wochen."

Es treffen am Samstag also gewissermaßen Welten aufeinander: eine Mannschaft, die viele Standardgegentore erzielt und viele kassiert, und eine, die wenige erzielt und wenige kassiert. Der BVB hat nämlich auch erst zweimal nach ruhenden Bällen einen Treffer hinnehmen müssen - Spitzenwert mit Freiburg und Mainz.