BVB-Innenverteidiger Coulibaly zum Medizincheck in Burnley

Der Transfer von Borussia Dortmunds Innenverteidiger Soumaila Coulibaly zu Premier-League-Aufsteiger FC Burnley befindet sich auf der Zielgeraden.

Nach kicker-Informationen reist Coulibaly an diesem Wochenende nach England, um in Burnley den Medizincheck zu absolvieren, anschließend soll der Deal finalisiert werden. Eine grundsätzliche Einigung haben beide Klubs bereits erzielt.

Der vom früheren Bundesligaprofi Vincent Kompany trainierte FC Burnley wird den 19-jährigen Franzosen zunächst für ein Jahr ausleihen, verpflichtet sich aber, ihn danach fest unter Vertrag zu nehmen. Das finanzielle Gesamtvolumen des Transfers soll umgerechnet etwa 17,5 Millionen Euro betragen. Über entsprechende Details hatte Transferexperte Fabrizio Romano zuerst berichtet.

In Dortmund war Coulibaly in der vergangenen Saison der etatmäßige vierte Innenverteidiger hinter Mats Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Die Dortmunder werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch einmal tätig werden, um die Planstelle aufzufüllen, die durch den Abgang des Franzosen im Abwehrzentrum frei wird.

In der Bundesliga kam Coulibaly nach seinem Wechsel von Paris St. Germain im Sommer nur einmal zum Einsatz. Beim 3:3 in Stuttgart im Saisonendspurt wurde er zur Pause eingewechselt (kicker-Note 5,0). Hinzu kommt ein 17-minütiger Champions-League-Einsatz beim 1:1 im Kopenhagen am letzten Gruppenspieltag. Vorwiegend spielte Coulibaly in der U 23 des BVB in der 3. Liga. Dort stand er 16-mal in der Startelf.