BVB II zieht Transfer vor und holt Otuali vom HSV II

Borussia Dortmund hat einen Ersatz für Stürmer Moritz Broschinski (VfL Bochum) gefunden und Moses Otuali vom Hamburger SV II verpflichtet.

Erst vor wenigen Tagen hat sich Dortmunds Stürmer Broschinski dem VfL Bochum angeschlossen und sich damit einen Traum erfüllt. Deswegen hat der BVB jetzt reagiert und sich die Dienste von Otuali gesichert. Der Stürmer hat beim Drittligisten einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Wir wollten Moses eigentlich erst zum Sommer verpflichten und freuen uns umso mehr, dass der Wechsel nach dem Abgang von Moritz Broschinski zum VfL Bochum schon jetzt geklappt hat. Moses wird uns mit seiner Torgefahr und Geschwindigkeit sofort helfen", glaubt Ingo Preuß, sportlicher Leiter der Dortmunder U 23.

Der 20-Jährige spielte zuletzt für den HSV II in der Regionalliga. Dort erzielte er in der laufenden Saison in 20 Spielen acht Treffer.

Tore, die das Team von Christian Preußer dringend benötigt. In 19 Spielen sprangen bisher gerade mal 15 Treffer für die Dortmunder heraus, nur Bayreuth weist eine schlechtere Bilanz auf (14 Tore). Kommenden Sonntag (14 Uhr) muss der BVB gegen das Topteam SV Wehen Wiesbaden ran.