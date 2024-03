BVB II verpflichtet Jessen für die Außenbahn

Niklas Jessen verlässt die zweite Mannschaft des FC St. Pauli im Sommer. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler schließt sich Borussia Dortmund an - und soll dort künftig auf einer anderen Position zum Einsatz kommen. "Mit seinem Tempo und seinen Defensivqualitäten sehen wir in ihm einen rechten Verteidiger. Dass er die Position spielen kann, hat er schon in der U-19-Nationalmannschaft gezeigt", sagt der Sportliche Leiter Ingo Preuß über den Neuzugang, der einen Dreijahresvertrag beim BVB II unterschrieben hat.