BVB II verliert Finnsson an dänischen Erstligisten

Im Abstiegskampf der 3. Liga verkündet Borussia Dortmund den Abgang von Kolbeinn Finnsson. Der Isländer wechselt in die erste dänische Liga.

Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, schließt sich Finnsson, dessen Vertrag zum Saisonende ausgelaufen wäre, Lyngby BK an. "Kolli hat über drei Jahre für den BVB gespielt und dabei immer alles gegeben. Er ist ein guter Typ, der sicher auch in Dänemark seinen Weg gehen wird", kommentiert Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U 23, den Abgang des 23-Jährigen.

Finnsson, der auf der linken Seite flexibel einsetzbar ist, kam 2019 vom FC Brentford nach Dortmund. In der laufenden Saison kam er in 13 Ligaspielen für den BVB zum Einsatz. In Dänemark hat er beim Tabellenletzten einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Kolbeinn ist ein Spieler, den wir schon seit einiger Zeit beobachten. Er hat ein wirklich spannendes Profil und ist sowohl offensiv als auch defensiv gut ausgebildet. Er deckt viele verschiedene Positionen ab und kann in unserem System sowohl als linker Außenverteidiger, als linker Flügel oder als Innenverteidiger eingesetzt werden", freut sich Lyngbys Fußballdirektor Nicas Kjeldsen über die vielen Optionen, die der Neuzugang mitbringt.