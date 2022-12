BVB II muss gegen Osnabrück erneut umziehen

Borussia Dortmunds zweite Mannschaft muss auch beim ersten Heimspiel im neuen Jahr nach Wuppertal umziehen. Eigentlich soll der BVB II ab Januar wieder im Stadion Rote Erde spielen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, verzögern sich die Bauarbeiten im Stadion Rote Erde direkt neben dem Signal-Iduna-Park weiter, weshalb der BVB II auch für das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am 21. Januar 2023 nach Wuppertal ausweichen muss.

Die Drittliga-Mannschaft der Westfalen war schon im vergangenen Jahr zeitweise ins Stadion am Zoo in Wuppertal ausgewichen, eigentlich war für Januar die endgültige Rückkehr in die alte Wettkampfstätte der Borussia geplant gewesen. Doch die Bauarbeiten verzögern sich weiter.

Der Untergrund des Stadions muss nicht nur verfüllt werden - hier machten Hohlräume aus der Bergbauzeit Probleme -, die Spielstätte wird auch modernisiert und bekommt unter anderem eine Rasenheizung.