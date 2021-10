BVB II ist Erster und verstärkt FWK-Sorgen - Mannheim rückt auf Platz zwei vor

Viktoria Berlin, Wiesbaden und auch Halle hatten am Samstag den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst, den schaffte der BVB II am Sonntag. Mannheim rückt auf einen Aufstiegsplatz. Furios präsentierte sich derweil der 1. FC Kaiserslautern.

BVB II rückt auf Platz eins, Waldhof auf einen Aufstiegsplatz - Magdeburg am Montag

Am Sonntag gewann Borussia Dortmund II nach einem Blitzstart 2:0 gegen die kriselnden Würzburger. Während der BVB II zunächst auf Platz eins springt, stecken die Kickers mit nun schon fünf Punkten Rückstand auf einem Abstiegsplatz fest. Verl hat sechs Zähler mehr als der FWK, konnte sich aber nicht von unten absetzen, weil es in Mannheim eine 1:2-Niederlage setzte, die Routinier Schnatterer in der 34. Minute einleitete. Waldhof rückt auf Platz zwei vor. Zum Abschluss des 11. Spieltags spielt der 1. FC Magdeburg am Montag vor heimischer Kulisse gegen Türkgücü München.

Jubel beim 1. FC Kaiserslautern (li.), Sascha Mölders traf für den TSV 1860 München. imago images/Eibner

Quartett verpasst Sprung auf Rang eins

Gleich vier Klubs bot sich am Samstag die rechnerische Chance, die Tabellenführung in der 3. Liga zu übernehmen. Viktoria Berlin verspielte bei inzwischen sechs Partien in Folge sieglosen Löwen jedoch eine Führung. Joker Mölders glich Guntes Treffer aus. Der SV Wehen Wiesbaden brachte seinen Vorsprung im Heimspiel gegen Köln nicht über die Zeit, Klefisch konterte Nilssons achtes Saisontor.

Auch Osnabrück und Halle verpassten die Tabellenführung. Während der VfL 0:1 gegen Zwickau verlor (FSV-Routinier König avancierte zum Matchwinner), kassierte Halle beim SC Freiburg II noch spät den Ausgleich. Eberwein hatte die Saalestädter zunächst früh in Front gebracht, doch in der Schlussphase sorgte Sildillia für das 1:1. Wenig später flog Halles Kreuzer noch mit Gelb-Rot vom Platz.

Wie entfesselt: Kaiserslautern bezwingt Havelse - Duisburg in der Abstiegszone

Torreich ging es in Hannover zu. Der 1. FC Kaiserslautern zeigte sich im Gastspiel beim TSV Havelse besonders in der ersten Hälfte gnadenlos effizient und schoss dank Ritter, Kraus, Wunderlich und Hercher eine 4:0-Pausenführung heraus. Nach dem Seitenwechsel legte Hanslik mit zwei Toren binnen sieben Minuten nach und sorgte schon früh für den 6:0-Endstand - Lauterns höchster Sieg in der 3. Liga.



Nach vier Spielen ohne Sieg feierte der SV Meppen wieder ein Erfolgserlebnis. Die Emsländer fuhren einen 1:0-Auswärtssieg beim MSV Duisburg ein, das einzige Tor erzielte Blacha. Die Zebras rutschten in die Abstiegszone.

Verfolgerduell unterhaltsam, aber ohne Sieger

Der 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig lieferten sich am Freitag bis in die Nachspielzeit einen offenen Schlagabtausch - ohne Sieger. Der FCS ging zweimal in Führung, die Löwen glichen zweimal aus. Allerdings half fünf Minuten vor dem Ende Krätschmer per Eigentor etwas mit. Die Gäste verzeichneten ein Chancenplus und verdienten sich das 2:2 . Beide Traditionsklubs bleiben so im breiten Verfolgerfeld der 3. Liga.