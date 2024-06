BVB II holt "Wunschspieler" Foti und reagiert mit Lelle auf den Pfanne-Abgang

Borussia Dortmund II hat am Mittwoch die Verpflichtung von Antonio Foti von Eintracht Frankfurt sowie den Wechsel von David Lelle von Holstein Kiel bekanntgegeben.

Künftig beide in gelben Trikots: Antonio Foti und David Lelle. imago images (2)

Bei Eintracht Frankfurt hat Antonio Foti nur im A-Juniorenbereich mit 17 Toren und sechs Vorlagen in 19 Spielen 2021/22 Spuren hinterlassen, im Seniorenbereich ging es für ihn auf Leihbasis zu Hannover 96. Dort kam der 20-Jährige auf immerhin 17 Einsätze in der 2. Bundesliga, zwei Partien im DFB-Pokal und zuletzt neun Spiele für 96 II. Foti half mit neun Toren mit, dass der Aufstieg in die 3. Liga realisiert werden konnte.

Der U-21-Nationalspieler Zyperns verlässt nun Hannover, kehrt aber trotz Vertrag bis Juni 2025 nicht zur SGE zurück. Vielmehr schließt sich Foti fest der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an, die in der 3. Liga ihr zuhause hat. Foti hat einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

"Toni Foti ist mein absoluter Wunschspieler, ich bin total überzeugt von ihm", freute sich Coach Jan Zimmermann. "Er ist ein sehr kreativer und torgefährlicher Mittelfeldspieler, der ein tolles Dribbling und Abschluss mitbringt. Dazu hat er eine gute Übersicht, um Tore vorzubereiten. Ein großes Lob an Ingo Preuß, dass er es geschafft hat, diesen Transfer zu realisieren."

Lelle unterschreibt bis 2026

Nicht der einzige Transfer. Denn auch David Lelle hat einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten unterschrieben und war beim Trainingsauftakt dabei. Der Defensivspieler wechselt von der U 23 von Holstein Kiel nach Dortmund.

Die Verpflichtung von Lelle ist auch eine Reaktion auf den kurzfristigen Wechsel von Mannschaftskapitän Franz Pfanne zu Hansa Rostock, denn dadurch war eine Planstelle in der Defensive frei. "Wir hatten ihn tatsächlich schon lange auf dem Zettel und konnten nun kurzfristig reagieren. Er ist ein toller Spieler mit einer super Einstellung, guter Ausbildung und vor allem einem linken Fuß. Es freut mich, dass das jetzt so kurzfristig funktioniert hat", meinte Zimmermann.

nik