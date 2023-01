BVB II empfängt Wiesbaden im Signal-Iduna-Park

Ein weiteres Drittliga-Heimspiel der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund wird verlegt: Die Westfalen empfangen den SV Wehen Wiesbaden im Signal-Iduna-Park.

Weil sich die Bauarbeiten im Stadion Rote Erde weiter verzögern, musste schon das erste Heimspiel im neuen Jahr, am kommenden Samstag gegen den VfL Osnabrück, nach Wuppertal verlegt werden. Einen Spieltag später, am Sonntag, 29. Januar, empfängt der BVB den SV Wehen Wiesbaden - muss aber auch für diese Partie auf die gewohnte Heimstätte verzichten.

Diesmal allerdings weicht die Borussia nicht ins Bergische Land aus, sondern zieht in den Signal-Iduna-Park um - was im vergangenen Jahr allerdings schon zu Problemen führte. Nun geht es aber erneut in die 81.000-Zuschauer-Arena gegenüber, auch weil wohl der BVB an diesem Wochenende kein Bundesliga-Heimspiel hat.

Das Stadion Rote Erde sollte eigentlich im Januar bezugsbereit sein. In der altehrwürdigen Spielstätte müssen aber nicht nur Arbeiten am Untergrund ausgeführt werden - hier machten Hohlräume aus der Bergbauzeit Probleme -, das Stadion wird auch modernisiert und bekommt unter anderem eine Rasenheizung.