BVB II empfängt RWE zum Derby, Ulm die Dresdner zum Gipfeltreffen

Während die Bundesliga und die 2. Liga wegen der Länderspiele pausieren, rollt der Ball in Liga drei - zumindest in weiten Teilen. Der absolute Kracher steigt am Sonntag, wenn Tabellenführer Dresden bei Verfolger Ulm aufschlägt.

Trotz Länderspielpause rollt am Wochenende in Liga drei der Ball. IMAGO/Ulrich Wagner

Turbulente Zeiten sind es derzeit in Essen. Sportlich rutschte RWE nach zwei deftigen Niederlagen in Folge (0:4 in Unterhaching, 0:5 gegen Verl) auf Platz 15 ab, am Dienstag dann die nebulöse wie auch überraschende Freistellung von Kapitän Felix Bastians (35). Im Derby am Freitagabend (19.30 Uhr) bei Borussia Dortmund II hofft man nun auf ein Erfolgserlebnis, auch um wieder Ruhe reinzubringen.

Das weiß auch BVB-Coach Jan Zimmermann. "Sie wollen sich sicherlich rehabilitieren", sagte der 44-Jährige "RevierSport" und erwartet ein kampfbetontes und knappes Spiel. Von seinen seit fünf Spielen ungeschlagenen Schützlingen (3-2-0) erwartet er Lauffreude und Engagement. Mit Verteidiger Hendry Blank, der bei der U-20-Nationalmannschaft weilt, und Paul-Philipp Besong (Knieprobleme) fallen zwei wichtige Spieler aus. Gespielt wird übrigens nicht im Stadion Rote Erde, sondern aufgrund des regen Interesses im benachbarten Signal-Iduna-Park.

Gipfeltreffen in Ulm

Das Highlight des Spieltags ist das Gipfeltreffen zwischen Verfolger Ulm und Spitzenreiter Dynamo Dresden. Die Euphorie beim überraschend stark gestarteten Aufsteiger ist riesig, ergo ist das Donaustadion schon längst ausverkauft. Ulmer Fans träumen schon von einem Durchmarsch in Liga zwei - der Weg dahin ist aber noch weit. Dabei setzt man auch auf die Heimstärke (4-1-0) - ein weiterer Heimsieg am Sonntag (13.30 Uhr) würde auch Platz 1 bedeuten. Die Sperre von Kapitän Johannes Reichert, der beim 2:1-Last-Minute-Sieg in Sandhausen die fünfte Gelbe Karte sah, erschwert die Aufgabe jedoch. Der 32-Jährige stand bislang in allen zehn Liga-Spielen der Ulmer über 90 Minuten auf dem Platz (kicker-Notenschnitt 3).

Kann sich nun wieder voll auf Dresden fokussieren: Kyu-Hyun Park. IMAGO/Dennis Hetzschold

Bei den Sachsen startete man nach zwei freien Tagen am Mittwoch in die Vorbereitung auf das Topspiel. Während es für Dynamo daheim außerordentlich gut läuft (fünf Siege aus fünf Spielen), ließ man auswärts schon Federn. So verlor man zuletzt in Essen (1:3) und kam bei den Münchner Löwen nicht über eine Nullnummer hinaus. Coach Markus Anfang dürfte auch nicht gefallen, dass man trotz bereits 15 erzielter Treffer in der laufenden Saison noch immer auf ein Tor nach Ecke oder Freistoß wartet. Paul Will hofft jedenfalls, dass schon bald der Knoten platzt - "und wenn es ein Eiertor ist", sagte der 24-Jährige gegenüber "Bild".

Ob das Spiel für Kyu-Hyun Park zu früh kommt, bleibt abzuwarten. Der 22-Jährige hat sich durch den Gewinn der Goldmedaille mit Südkorea bei den Asienspielen aller Sorgen im Hinblick auf seinen Militärdienst entledigt und befindet sich bereits wieder im Mannschaftstraining. Er selbst fühlt sich bereit ('Wenn ich die Chance bekomme, werde ich sie nutzen und Gas geben"). Die Entscheidung liegt jedoch bei Anfang.

Regensburg kann Spitzenduo unter Druck setzen

Bereits am Samstag (14 Uhr) kann Regensburg das Spitzenduo unter Druck setzen. Der Jahn ist im Heimspiel gegen den in der Tabelle 13 Plätze schlechter positionierten Aufsteiger Lübeck favorisiert. Zur gleichen Zeit spielt Unterhaching gegen Sandhausen, Verl gegen Ingolstadt, Köln gegen Aue und Bielefeld gegen Mannheim.

Tags darauf schließen die Münchner Löwen den (Teil-)Spieltag mit ihrem Gastspiel in Mannheim (16.30 Uhr) ab. Teilspieltag? Aufgrund von Länderspielabstellungen wurden die Paarungen SC Freiburg II gegen den Halleschen FC sowie das Heimspiel des 1. FC Saarbrücken gegen den MSV Duisburg verlegt.