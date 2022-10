BVB II: Der Aufwind hält an

Borussia Dortmund II ist nun schon länger ungeschlagen. Die Mannschaft kommt derzeit auch mit personellen Rückschlägen klar.

Seit Wochen ist Borussia Dortmunds Zweitvertretung in der 3. Liga stark in Form: Nach nur vier Punkten aus den ersten acht Spielen samt einem einzigen Sieg (1:0 gegen Aufsteiger Rot-Weiss Essen) und Platz 18 ist das Team von Coach Christian Preußer nun schon fünf Partien ungeschlagen. Auch in der Tabelle spiegelt sich das wider.

Das 2:1 beim FSV Zwickau Mitte September wurde zum Wendepunkt. Auf den zweiten Dreier der Spielzeit folgten zwei Remis, unter anderem ein 1:1 gegen Aufstiegsanwärter 1860 München. Am Samstag beim SV Meppen gelang erstmals in der Spielzeit ein zweiter Sieg in Serie, die Westfalen konnten sich auf Rang 13 verbesseren.

Beim Novum in dieser Saison sah Trainer Preußer "ein ordentliches Auswärtsspiel". Und das, obwohl Abdoulaye Kamara, Justin Njinmah und Bjarne Pudel ausgefallen waren. Das Team kann jedoch auf verlässliche Ersatzspieler zugreifen: Angreifer Timo Bornemann erzielte direkt in seinem ersten Saisoneinsatz das erlösende 1:0, obendrein ließ der lange Zeit nur als Joker eingesetzte Moritz Broschinski auf sein Premierentor aus der Vorwoche gegen Duisburg (2:0) direkt den nächsten Treffer folgen.

Der positive Trend hielt auch stand, weil Preußers Dortmunder eine "richtig emotionale" Schlussphase beim jüngsten Spiel in Meppen überstanden, erst in der Nachspielzeit gelang Broschinski schließlich die Entscheidung.

Nun warten die formstarken Verler

Am Samstag (14 Uhr) steht im Heimspiel gegen den SC Verl nun ein nächster Gradmesser bevor: Der Neunte aus Ostwestfalen ist ebenfalls formstark und seit insgesamt sechs Partien (vier Siege) ungeschlagen.