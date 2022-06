BVB holt Bayern-Scout nach Dortmund

Borussia Dortmund verstärkt seine Scouting-Abteilung mit Laurent Busser, zuletzt einer der leitenden Scouts beim FC Bayern München.

Busser kommt auch nach kicker-Informationen nach Vertragsende ablösefrei vom FC Bayern zum BVB. In Dortmund soll er die Scouting-Abteilung in der Spitze verstärken - durch sein Netzwerk, seine Erfahrung und seine Expertise, vor allem für den französischen Markt.

In der Hierarchie wird der 52-Jährige, an dem auch das neureiche Newcastle United interessiert gewesen sein soll, beim BVB hinter Chefscout Markus Pilawa (44) stehen. In der Bundesliga arbeitete der Franzose zuvor schon bei Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim.

Der Wechsel, über den die "Bild" zuerst berichtete, ist der zweite ablösefreie von München Richtung Dortmund in diesem Sommer. Auch Nationalspieler Niklas Süle schloss sich zuvor bereits dem BVB an.