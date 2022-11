BVB hebt ohne Reus ab, die DFB-Elf auch?

Die Saison läuft für Marco Reus weiter nicht rund. Der Kapitän von Borussia Dortmund wird seinem Team auch beim abschließenden Gruppenspiel in der Champions League in Kopenhagen fehlen.

"Es bleibt das große Fragezeichen", hatte Edin Terzic jüngst erklärt, das war vor dem Spiel am vergangenen Wochenende bei Eintracht Frankfurt (2:1). Der BVB-Trainer hatte für die Partie bei den Hessen noch auf Marco Reus gehofft, der Spielführer aber fehlte. Und er fehlt auch in der Königsklasse am Mittwochabend beim FC Kopenhagen (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Reus saß am Dienstag ebenso wie die Außenspieler Tom Rothe und Marius Wolf erst gar nicht im Flieger nach Dänemark, wo die Schwarz-Gelben im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel auflaufen. "Er ist nicht dabei, aber er wird nicht mehr so lange weg sein", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der 33-Jährige, der aufgrund einer Sprunggelenksverletzung in der Champions League zuletzt am 14. September beim 1:2 bei ManCity aufgelaufen war, hatte zwischenzeitlich in der Liga am 16. Oktober bei Union Berlin (0:2) sein Comeback gefeiert, sein Einsatz kam allerdings wohl zu früh. Die Verletzung machte sich wieder bemerkbar, Reus fällt seitdem aus.

Die Zeit wird knapp vor der WM

Die Zeit bis zur am 20. November beginnenden WM wird für Reus, der bislang 48-mal für die deutsche Nationalelf auflief und 15 Tore erzielte, knapp. Verpasst der Offensivmann einmal mehr ein großes Turnier? In der Liga steht noch eine englische Woche an, gegen Bochum, in Wolfsburg und in Mönchengladbach könnte sich Reus noch für die Titelkämpfe in Katar fit machen und bei Hansi Flick für einen Platz im Kader empfehlen. Das DFB-Aufgebot gibt der Bundestrainer am 10. November einen Tag vor der Partie des BVB in Gladbach bekannt.