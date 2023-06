BVB-Gegner Schott Mainz: "Die meisten von uns könnten woanders das Doppelte verdienen"

Trotz Mini-Etats will sich Aufsteiger TSV Schott Mainz in der Regionalliga Südwest etablieren. Helfen soll da auch das DFB-Pokal-Erstrundenduell gegen Borussia Dortmund - "ein Karrierehighlight für alle", freut sich Kapitän Müller.

Zum dritten Mal in seiner Geschichte ist der TSV Schott Mainz in die Regionalliga aufgestiegen. 2018 ging es nach einem Jahr wieder runter, 2022 nach zwei Spielzeiten. "Jetzt wollen wir uns etablieren", sagt der Sportliche Leiter Sascha Meeth. Der 48-Jährige war als Trainer für die ersten beiden Oberliga-Meisterschaften verantwortlich und ist nun Architekt des Kaders, während Chefcoach Aydin Ay erstmals das Double aus Aufstieg und Verbandspokal holte.

An der - wirtschaftlich betrachtet - absoluten Außenseiterrolle der Mainzer hat sich nichts geändert. Pokalfinal-Gegner Wormatia Worms stieg mit einem Budget von 600.000 Euro wieder ab und sprach schon von sehr begrenzten Mitteln. Der TSV verfügt nach Schätzungen über kaum mehr als die Hälfte. Einst ist der Club mit hohen Zuschüssen der Mainzer Schott AG aus den tiefsten Amateurligen durchmarschiert. Doch seit einigen Jahren muss sich die Fußballabteilung des Breitensportvereins selbst finanzieren.

Dem Erfolg tat das keinen Abbruch, im Gegenteil. Zum zweiten Mal in Folge zog der TSV in den DFB-Pokal ein und bekommt nun, wohl in der Mewe-Arena, gegen Borussia Dortmund das am besten besuchte Schott-Spiel aller Zeiten. Auf dem - jüngst erneuerten - Kunstrasen der Bezirkssportanlage Mainz-Mombach finden sich für gewöhnlich ein paar Hundert Interessierte ein. Den Rekord hält bislang die Erstrunden-Partie gegen Hannover 96 vor Jahresfrist mit 4.500 Zuschauern im Bruchwegstadion. "Das wird ein Karrierehighlight für alle sein", sagt Kapitän Tim Müller. Die Vorfreude ist riesig - und die Erfolgsgeschichte des Clubs trägt märchenhafte Züge.

Feierabend-Sportler

Denn es sind allesamt Feierabend-Sportler, die in Mainz spielen. Sie arbeiten, studieren oder machen eine Ausbildung, niemand kann vom Spieler-Gehalt seine Miete bezahlen. Viele frühere Jugend- und U-23-Spieler von Mainz 05 sind dabei, auch Müller zählt dazu. Hinzu kommen Amateurfußballer aus einem rund 50 Kilometer weiten Radius, darunter Spielmacher Etienne Portmann. Der 25-Jährige schlug sogar eine Drittliga-Offerte aus, um beim TSV zu bleiben, weil er dort die besten Entwicklungschancen sieht.

Die vereinseigene Infrastruktur samt Fitnessstudio ist auf Profi-Level, ebenso der medizinische und physiotherapeutische Stab sowie das Athletiktraining. Trotzdem bewahrt die Mannschaft einen engen Zusammenhalt, den man im besten Sinne als Amateurfußball-typisch freundschaftlich-familiär bezeichnen kann. "Stars" werden nicht gekauft, sondern entwickelt. Nur rund ein Drittel des Kaders, untypisch wenig nach einem Aufstieg, besteht aus Neuzugängen. Der aus Ibrahim Yilmaz, Lennart Thum und Jacob Roden bestehende neue Sturm hat zusammen ganze sechs Minuten Regionalliga gespielt.

Eignung als zweiter Bildungsweg

Ehemalige Schott-Spieler wie Raphael Assibey-Mensah (FSV Zwickau), Dennis De Sousa Oelsner (SSV Ulm), Arif Güclü (TSV Steinbach) oder Giorgio Del Vecchio (FSV Frankfurt) zeigen, dass der Verein sich prima als zweiter Bildungsweg für eine Berufsfußballer-Laufbahn eignet. Und doch verfügt der Kader über ein Dutzend Spieler, die aus eigener Erfahrung wissen, worauf es im Regionalliga-Abstiegskampf ankommt.

Ex-Kapitän Jost Mairose beispielsweise ging vor einem Jahr zu den Kickers Offenbach und kehrte nun, trotz deutlich lukrativerer Optionen, zurück. Genauso wie der drittligaerfahrene Jan Just. Beide priorisieren ihren beruflichen Werdegang - und wollen zudem auf höchst möglichem Level Fußball spielen. "Wir spielen nicht Regionalliga aus Faszination, sondern weil wir uns dort auch langfristig sehen", betont Mairose. "Die meisten von uns könnten woanders das Doppelte verdienen. Aber die Qualität sinkt nicht zwangsläufig proportional mit dem Etat."