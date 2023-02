BVB-Gegner Chelsea im Check: Zwei Wege führen Dortmund zum Erfolg

Seit 1955 messen sich die Teams in verschiedenen Europacup-Wettbewerben. Noch nie trafen bisher Borussia Dortmund und der FC Chelsea aufeinander. Wie ist der BVB-Gegner drauf? Chelsea im Check.

Die Form: Klarer Vorteil für den BVB?

Wenn der Trend, wie Uli Hoeneß einst einprägend sagte, dein "Friend" ist, hat Chelsea ihn nicht auf die Reise nach Westfalen mitgenommen. Drei Remis in Folge mit nur einem Treffer klingen nämlich nicht freundschaftlich aus Sicht der Blues. Dagegen liest sich der Lauf aus der Champions League anders: Der Auftaktniederlage in Zagreb ließen die Londoner vier Siege und ein Remis folgen. Platz 1 in der Gruppenphase hat sie nun nach Dortmund geführt. Doch wichtiger sind natürlich die jüngsten Eindrücke. Chelsea ist allerdings in verschiedener Hinsicht schwer einzuschätzen. Personal und Grundformationen wechseln öfter unter Trainer Graham Potter. Das Kuriose ist, dass die Resultate nicht wirklich die Stärken und Schwächen widerspiegeln, wie ein Blick auf Problemzonen und Trümpfe verdeutlicht.

Die Trümpfe und Problemzonen: Drei Neue mit Niveau und fragile Defensive

Vier Chelsea-Tore in acht Pflichtspielen seit Jahresbeginn klingen erst mal nicht furchteinflößend für die BVB-Abwehr. Doch zum einen waren einige Partien ohne die Winter-Neuzugänge darunter, zum anderen haperte es zuletzt nur am Durchsetzungsvermögen im Strafraum. Dort fehlt trotz aller Offensivqualität ein Vollstrecker. Kai Havertz kann es punktuell sein, aber nicht ständig. Bis zum Strafraum agierten die Blues oft stark. Technisch fein, der Ball zirkulierte, es war Tempo in den Aktionen, zumindest phasenweise. Dass der letzte Pass weiter zu oft unsauber gespielt wird oder die zuweilen knappen Abseitsentscheidungen weiter gegen Chelsea ausfallen - darauf sollte sich Dortmund nicht verlassen.

Mykhailo Mudryks Tempo zu verteidigen, ist eine echte Herausforderung, gegen Joao Felix wird es nicht minder leicht. Enzo Fernandez hat nicht zufällig 121 Millionen Euro gekostet, lenkt direkt das Chelsea-Spiel. Diese drei Neuen heben Chelseas Qualität enorm. Doch auch sie haben noch nicht die entscheidende Wende gebracht. Die Abwehr der Gäste verkörpert zudem kein internationales Topniveau. Schwachpunkt ist die (halb)linke Abwehrseite, egal ob der zuweilen wild spielende Marc Cucurella aufläuft, Ben Chilwell, der sich nach rund dreimonatiger Verletzungspause erst wieder herantasten muss, oder der unerfahrene Lewis Hall (18). Thiago Silva (38) verspricht als Abwehrchef Souveränität, ist aber wie Cesar Azpilicueta (33) nicht mehr der Schnellste. Kepas Leistungen im Kasten schwanken zwar nicht zwischen Welt- und Kreisklasse, doch gerade in der Strafraumbeherrschung gibt es bessere Keeper als den Spanier.

Der Trainer: Potter ist ein Suchender

Dass Edin Terzic nicht sicher sein kann, ob er mit seiner Borussia auf einen Gegner mit Dreier- oder Viererkette, mit einem oder zwei Stürmern, mit offensiven oder defensiven Schienenspielern trifft, ist kein Vorteil für Dortmunds Coach. Doch der, der dafür verantwortlich zeichnet, nämlich sein Chelsea-Pendant Graham Potter, verunsicherte bisher auch eher das eigene Team als den Gegner. Potter hat in 16 Premier-League-Partien 67 Startelfänderungen vorgenommen, was zwangsweise auch zu wechselnden Grundformationen führte. Zuletzt war es ein 4-2-3-1, das wohl auch in Dortmund erwartet werden darf.

Potter ist ein Suchender in jeder Hinsicht, aber er ist eben Graham, nicht Harry Potter. So kann er nicht mal eben sieben Neuzugänge zauberhaft komponieren. Einen der besten Einkäufe, Innenverteidiger Benoit Badiashile, nominierte Chelsea nicht für die K.-o.-Phase, weil sie nur drei Neue in die CL-Liste aufnehmen durften. Der Druck auf Potter, der noch nicht nachgewiesen hat, dass er die bessere Wahl ist als Thomas Tuchel, steigt. Dass Chelsea mit ihm langfristig plant, egal, wie die aktuelle Saison des Tabellenzehnten noch verläuft, kann ein trügerischer Gedanke sein.

Der kicker-Tipp: 2:2 - ob das hilft?

Es scheint auf ein klassisches 50:50-Duell hinauszulaufen, was angesichts der Millioneninvestitionen der Engländer erst mal ein Kompliment für den BVB ist. Der hat nach Beginn der Winterpause einen Lauf, erst ergebnistechnisch, dann auch spielerisch. Chelsea kann da nicht wirklich mithalten. Doch die individuelle Klasse der Briten ist trotzdem einen Tick größer. Dortmund kann zwei Wege zum Erfolg nutzen: entweder die nicht sattelfeste Chelsea-Abwehr selbst ständig zu pressen und zu stressen oder sich zurückziehen. Letzteres hätte zum einen den Effekt, dass Chelsea Tiefe und Tempo genommen würden, zum anderen würde man bei eigenen Kontern schnell merken, wie ungeordnet und anfällig die Blues dabei sein können. Das Hinspiel endet 2:2. Ob das ein guter Tipp war, wissen wir hinterher. Man schaut ja Fußball, weil keiner weiß, wie es ausgeht.