BVB gegen Bayern mit Fans? NRW-Gesundheitsminister macht Hoffnung

Findet das Topspiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern vor Zuschauern statt? Die Worte von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann machen beim BVB Hoffnung, dass das Stadion zumindest teilweise gefüllt sein wird.

Laumann hält eine Austragung mit Fans bei einer Reduzierung der Kontingente für akzeptabel. "Wir haben uns in der Regierung darauf verständigt, dass wir jetzt erst einmal die Kapazität der Stadien auf ein Drittel beschränken werden. Keine Stehplätze mehr, alles auf Sitzplätze und dann halten wir das für vertretbar", so der Minister bei "ntv". Somit könnten also etwa 27.000 Fans beim Topspiel mit dabei sein. Der BVB hatte die verkauften Tickets am Mittwochfrüh zunächst storniert.

Die Regelung dürfte dann auch auf die anderen Profifußballspiele in Nordrhein-Westfalen Anwendung finden. In der Bundesliga tragen am 14. Spieltag Bayer Leverkusen (gegen die SpVgg Greuther Fürth), Arminia Bielefeld (gegen den 1. FC Köln, beide Samstag, 15.30 Uhr) sowie Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr, gegen den SC Freiburg) Heimspiele im Westen aus.

Für das Bundesland Bayern hatte Ministerpräsident Markus Söder bereits am Dienstag Geisterspiele angekündigt.