BVB freut sich auf "geiles" Viertelfinale - Terzic stellt Rekord ein

Eine starke Anfangsphase legte am Mittwochabend den Grundstein zum ersten Einzug ins Champions-League-Viertelfinale von Borussia Dortmund seit 2021. Damals wie heute an der Seitenlinie: Trainer Edin Terzic, der damit einen Klubrekord einstellt. Es ist ein beachtlicher Erfolg für den BVB nach schwierigen Wochen.

Die Uhr zeigt schon fünf Minuten nach Mitternacht, als Edin Terzic nach dem 2:0-Erfolg über PSV Eindhoven am Mittwochabend das Pressepodium im Signal-Iduna-Park betritt. Acht Interviews liegen zu dieser Zeit bereits hinter dem BVB-Trainer, der mit seiner Mannschaft durch den insgesamt leicht glücklichen, aber aufgrund einer starken Anfangsphase verdienten Sieg nach dem 1:1 im Hinspiel den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt gemacht hat. Terzic sieht ein bisschen müde aus, zugleich aber auch sehr glücklich.

"Meine persönliche Freude ist sehr groß, das hat aber nichts mit Genugtuung zu tun, ich freue mich einfach für uns. Es ist keine leichte Zeit gewesen in den vergangenen Wochen. Wir mussten viel Kritik einstecken. Trotzdem glaube ich, dass wir gezeigt haben, wozu wir in der Lage sind", sagte der 41-Jährige, der nach der 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim Ende Februar unter Druck geraten war, nun aber einen Vereinsrekord einstellte: Durch seinen zweiten Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse - in der Saison 2020/21 gelang ihm das bereits als Interimstrainer des BVB - zog Terzic in dieser Kategorie mit den Klublegenden Jürgen Klopp (2012/13, 2013/14) und Ottmar Hitzfeld (1995/96, 1996/97) gleich.

"Das ist nicht selbstverständlich für den Verein"

Ein beachtlicher Erfolg für Terzic - aber auch für die Borussia, der es in einer alles andere als einfachen Saison erstmals seit 2021 wieder gelang, unter die besten acht Teams in Europa zu kommen, und damit nach der Qualifikation für die Klub-WM 2025 ein weiteres internationales Ausrufezeichen setzen konnte. "Es ist nicht selbstverständlich für den Verein, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Wenn man jetzt sieht, welche Mannschaften da noch im Lostopf sind am Freitag - das ist etwas Tolles, etwas Außergewöhnliches für uns", bilanzierte der BVB-Trainer, ehe er den Blick wieder aufs Tagesgeschäft Bundesliga richtete: "Dort haben wir jetzt noch neun Spiele, die wollen wir dazu nutzen, uns in die Situation zu bringen, nächstes Jahr wieder in der Champions League zu spielen. Für heute sind wir zufrieden. Aber ab morgen werden wir wieder an den Dingen arbeiten, die uns heute nicht so gut gefallen haben."

Bei der Videoanalyse allerdings kann Terzic die ersten 20 bis 25 Minuten bei der Suche nach negativen Aspekten getrost überspringen. Die Anfangsphase, in der der BVB die stark eingeschätzten Gäste aus Eindhoven massiv unter Druck setzte und durch Jadon Sancho verdient früh in Führung ging (3.), zählte zu dem Besten, was die Dortmunder in dieser Saison bislang gezeigt haben. So griffig im Gegenpressing, sicher im Passspiel und mutig in der Ausstrahlung sah man die Schwarz-Gelben zuletzt selten. Einzig bei der Chancenverwertung fehlte die Effektivität. Das verhinderte, dass die Partie früh entschieden war - und führte letztlich dazu, dass der BVB und seine Fans bis zu Marco Reus' erlösendem 2:0 in der fünften Minute der Nachspielzeit zittern mussten. Denn die vom früheren Dortmunder Trainer Peter Bosz trainierten Niederländer bekamen die Partie nach überstandener Anfangsphase immer besser in den Griff, sortierten die eigenen Reihen und bekamen ihrerseits besseren Zugriff auf die Gegenspieler, was im zweiten Durchgang zu zahlreichen guten Torgelegenheiten führte.

PSV-Umstellung raubt Dortmund den Schwung

"Die ersten 30 Minuten waren außergewöhnlich gut", sagte Terzic und erklärte, was zum anschließenden Abfall in der Dominanz führte: "Dann hat es PSV aggressiver gestaltet und das Ganze nach vorne verlagert. Dadurch haben sich die Räume dahinter geöffnet." Der Plan der Dortmunder habe nun vorgesehen, durch lange Bälle Niclas Füllkrug zu finden, damit dieser auf die schnellen Außen Sancho und Donyell Malen ablegen könne. "Aber leider haben wir in der zweiten Hälfte damit aufgehört, was uns in der ersten Hälfte so stark gemacht hat. Wir haben dann nur noch die Option lang gesehen, dadurch kam der Ball schnell zurück, wir mussten viel verteidigen. Wir werden daran arbeiten, dass aus den sehr guten 30 bald sehr gute 90 Minuten werden."

Sowohl in der Liga, wo in den kommenden Wochen die Topgegner aus München, Stuttgart, Leverkusen und Leipzig warten, als auch im exzellent besetzten Viertelfinale der Königsklasse wird eine weitere Steigerung nötig sein. Für den Moment aber können Terzic und der BVB konstatieren, sich aus einer bedrohlich wirkenden Druckphase nach der Hoffenheim-Niederlage mit viel Einsatz befreit zu haben: In der Liga gelangen Auswärtserfolge bei den schwer zu bespielenden Teams Union Berlin und Werder Bremen, nun der Sieg über die in der heimischen Liga noch ungeschlagene PSV Eindhoven.

Die UEFA-Prämie ist mehr als doppelt so hoch wie Sanchos Leihgebühr

"Das Weiterkommen schafft Ruhe und hilft uns in den Planungen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl zu später Stunde. 10,6 Millionen Euro kassiert der BVB an Prämien für den Sprung unter die letzten acht - und damit mehr als das Doppelte, als die halbjährige Ausleihe des Torschützen Sancho von Manchester United kostete. Auch Füllkrug, der das 2:0 von Reus per Kopf vorlegte, zog ein zufriedenes Fazit des Abends: "Wir sind sehr happy. Wenn man sieht, welche Teams jetzt noch im Topf sind - da ist es geil, dazuzugehören", sagte der Stürmer. "Ich freue mich, dass wir als Mannschaft so ein besonderes Erfolgserlebnis sammeln konnten. Das stärkt, das gibt Selbstvertrauen. Wir wussten, dass heute auch ein bisschen entscheidend ist, ob die Saison am Ende ein kompletter Flop wird oder ob wir noch positiv was reißen können. Wir gehen weiter!"

Am Sonntag ist der BVB das nächste Mal gefordert, dann kommt Eintracht Frankfurt. Für die Dortmunder bietet sich in der Partie die Chance, sich eines Konkurrenten um die Champions-League-Plätze endgültig zu entledigen und vor der Länderspielpause weiteres Selbstvertrauen zu sammeln. "Darauf", sagte Kehl zum Abschied, "konzentrieren wir uns jetzt." Für etwas Ablenkungen allerdings wird am Freitag gesorgt sein: Dann wird das Viertelfinale ausgelost.