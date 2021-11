BVB-Flieger hebt ohne Moukoko, aber mit Schulz ab

Borussia Dortmund muss das Champions-League-Auswärtsspiel in Lissabon ohne Top-Talent Youssoufa Moukoko (17) angehen.

Neben Moukoko, der noch immer mit seiner Augenentzündung zu kämpfen hat, fehlen auch Thorgan Hazard, der sich mit COVID-19 infiziert hat, der Rot-gesperrte Mats Hummels und Luca Unbehaun im Flieger.

Dafür haben Linksverteidiger Nico Schulz und Ersatzkeeper Stefan Drljaca den Weg nach Lissabon mit angetreten. "Auf uns wartet ein guter Gegner", sagte Coach Marco Rose vor dem Abflug: "Wir haben die Chance, mit einem Sieg in die nächste Runde einzuziehen. Dafür lohnt es sich zu arbeiten und an uns zu glauben." Das 2:1 gegen den VfB Stuttgart sowie "die Art und Weise, wie wir für dafür gearbeitet haben, gibt uns Rückenwind".

In der Champions-League-Gruppe C stehen Sporting (+2 Tordifferenz) und der BVB (-4 Tordifferenz) gleichauf mit sechs Punkten da. Am finalen Spieltag tritt Dortmund dann zu Hause gegen Besiktas an, die Portugiesen müssen zu Spitzenreiter Ajax Amsterdam.