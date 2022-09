BVB: Eine Leistung als Verpflichtung für die Zukunft

Erling Haaland trifft aus dem zweiten Stock - und reißt seine ehemaligen Teamkollegen damit aus allen Siegträumen: Borussia Dortmund hat am Mittwochabend stark gespielt, tapfer gekämpft, wegen eines sensationellen Tores des Norwegers aber dennoch gegen Manchester City verloren. Sportdirektor Sebastian Kehl war dennoch stolz auf die Schwarz-Gelben, sah jedoch auch eine Verpflichtung.

Mats Hummels steckte seinen Fuß in den Passweg. Mats Hummels stellte seinen Körper rein. Mats Hummels sprintete und grätschte über den Rasen. Kurz: Er tat an diesem Mittwochabend alles für einen Innenverteidiger erdenklich Mögliche und Erlaubte, um Erling Haaland zu stoppen. Niklas Süle tat es ihm gleich, später auch Nico Schlotterbeck. Doch so sehr sich die drei Innenverteidiger von Borussia Dortmund und ihre aufopferungsvoll kämpfenden Teamkollegen auch in Manchester mühten, am Ende mussten sie bei der 1:2-Niederlage am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase einsehen, dass dieser norwegischen Naturgewalt nicht vollends beizukommen ist.

Siegtor exemplarisch für Haaland

Es lief bereits die 86. Minute in der Partie zwischen ManCity und dem BVB, als Haaland seine absolute Extraklasse durch eine Bewegung unter Beweis stellte, zu der die meisten anderen auf dieser Welt gar nicht in der Lage wären. Hoch in die Luft erhob er sich, um in Kung-Fu-Manier mit dem Fuß eine Außenristflanke von Joao Cancelo auf das Dortmunder Tor zu bringen. Es gelang, der Ball zappelte im Netz. Es war ein fantastisches Tor, ein "Instant Classic" wie der Oasis-Hit "Wonderwall", der später aus den Stadionboxen tönte. Ein Treffer, über den auch in einem Jahr, vermutlich sogar noch in vielen Jahren gesprochen wird, weil er so exemplarisch steht für diesen Ausnahmekönner Haaland, der am Mittwochabend seine früheren Teamkollegen beim BVB aus allen Träumen riss.

"Dieses Tor", sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic anerkennend, "schießen nicht viele Spieler auf dieser Welt. In den vergangenen Jahren haben wir von Erling profitiert, weil er solche Tore für uns geschossen hat." Jetzt schießt der Norweger sie für Manchester City - und macht diese ohnehin mit Weltklasse-Spielern gespickte Mannschaft noch besser.

Und dennoch hatte die Terzic-Elf am Mittwochabend lange Zeit den Sieg vor Augen. Und das nicht etwa zufällig, weil das Spielglück die Schüsse der Citizens unentwegt an Pfosten und Latte fliegen ließ. Nein, Dortmunds zwischenzeitliche Führung durch Jude Bellingham (56.) war zu diesem Zeitpunkt und bis in die Schlussphase hinein verdient.

Durchgang eins: BVB-Innenverteidigung hält Haaland in Schach

"Ich habe Manchester City selten so ideenlos gesehen wie in der ersten Hälfte", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie. Widerspruch musste er für diesen durchaus bemerkenswerten Satz nicht befürchten, denn es war in den ersten 45 Minuten kein einziger gefährlicher Ball in Richtung von BVB-Keeper Alexander Meyer geflogen. Auch Haaland blieb vor der Pause blass, weil ihn Hummels und Süle permanent abschirmten und ihre Vorderleute im Kollektiv konzentriert, reif und konsequent gegen den Ball arbeiteten. "Das war eine Qualität, die wir gezeigt haben", bilanzierte Kehl, für den es deshalb umso bitterer war, "dass wir uns davon nichts kaufen können".

Denn Pep Guardiola, der im dritten Vergleich mit Terzic das dritte Mal vor eine schwierige Aufgabe gestellt wurde, hatte noch ein paar Asse im Ärmel. Während Dortmunds Kräfte zunehmend schwanden, wechselte der Spanier die potenziellen Unterschiedsspieler Phil Foden und Bernardo Silva ein. Guardiola stellte um, zog Silva und Kevin de Bruyne auf die Außenbahnen, um dort endlich zum Zuge zu kommen. Immer fester zog sich dadurch die Schlinge zu, ehe Dortmunds Widerstand in der 80. Minute erstmals brach, weil Marco Reus und Salih Öczan nicht energisch genug John Stones attackierten und der Engländer kurz entschlossen aus der Distanz abzog. Es war ein harter Schuss, haltbar war er dennoch. "Normalerweise", musste auch Kehl zugeben, "hält Alex diesen Ball." Diesmal jedoch bekam Meyer, derzeit den verletzten Dortmunder Stammkeeper Gregor Kobel vertritt, die Hände nicht schnell genug hoch. Es war ein Tor wie ein Weckruf für die 55.000 Zuschauer im Stadion - und für Kung-Fu-Haaland, den neuen Superhelden von Manchester.

Wenn wir jedes Spiel so spielen würden wie diesmal gegen Manchester, dann würden wir fast jedes Spiel gewinnen. Emre Can

"Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber gegen ManCity, die vielleicht beste Mannschaft der Welt, musst du über 95 Minuten vollkonzentriert sein. Da musst du durchziehen, auch wenn du müde wirst, leidest, wenig den Ball hast", ärgerte sich später Emre Can, der erstmals in dieser Saison in der Dortmunder Startelf stand und viele Meter abspulte, beim 1:2 aber nicht mehr entschlossen genug die Verteidigungslücke schließen konnte, die Bellingham zuvor durch zu tiefes Fallenlassen erst aufgemacht hatte. Doch der Defensivallrounder, der sich diesmal aufs einfache Spiel konzentrierte und dadurch eins seiner besten Spiele im BVB-Trikot ablieferte, zog auch Positives aus diesen intensiven Minuten gegen den englischen Meister: "Wenn wir jedes Spiel so spielen würden wie diesmal gegen Manchester", sagte er, "dann würden wir fast jedes Spiel gewinnen."

Kehl: Im Derby an die Leistung anknüpfen

Die Leistung gegen die Skyblues war kein Vergleich zum 0:3 in Leipzig vier Tage zuvor. Überhaupt war sie deutlich besser als die meisten Vorstellungen, die der BVB in der jüngeren Vergangenheit unter Terzic und seinem Vorgänger Marco Rose auf den Platz gebracht hatten. Auf dem Papier stand daher am Ende zwar die zweite Niederlage in Serie - und das ausgerechnet vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag -, "aber wir können stolz sein auf diese Leistung", sagte Kehl, der seinen Spieler noch etwas ins Hausarbeitenheft notierte: "Für mich geht mit dieser Leistung auf die Verpflichtung einher, am Samstag im Derby genauso aufzutreten. Wenn die Mannschaft das tut, dann kann es nur einen Sieger geben." Einen wie Haaland, der das verhindern könnte, gibt es schließlich nur einmal auf der Welt - und der muss sich am Samstag um die Wolves auf Wolverhampton kümmern.