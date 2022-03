BVB droht gegen Bielefeld ein Abwehr-Engpass

Die Personalsituation bei Borussia Dortmund hat sich zu Beginn der neuen Trainingswoche noch einmal verschärft: Durch die Corona-Infektion von Raphael Guerreiro und den Corona-Verdacht bei Mats Hummels droht ein Engpass in der Abwehr. Erling Haaland immerhin macht weiter Fortschritte.

Die Spieler von Borussia Dortmund absolvierten gerade die ersten Schritte auf dem Rasen, als der BVB mit Beginn der Nachmittagseinheit der Profis über seine Kanäle die Mitteilung verschickte, dass zwei Profis nicht würden mitmachen können. Sowohl Raphael Guerreiro, der Symptome aufwies und anschließend positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, als auch der ebenfalls mit Erkältungs-Symptomen kämpfende Mats Hummels, dessen Testergebnis zunächst noch ausstand, befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in häuslicher Quarantäne.

Sollte sich auch beim Abwehrchef der Verdacht erhärtet, droht im kommenden Bundesliga-Spiel gegen Bielefeld am Sonntag ein Engpass in der Defensive. Neben Linksverteidiger Guerreiro, der sicher ausfallen wird, muss Trainer Marco Rose bekanntlich auch auf die A-Lösung auf der rechten Seite, Thomas Meunier, verzichten. Der Belgier laboriert an einem Sehnenriss. Im Abwehrzentrum haben Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou nach ihren Muskelverletzungen zwar das Wiedereingliederungstraining aufgenommen, am Dienstagnachmittag aber fehlten sie noch bei der Einheit mit der Gruppe.

Stand jetzt könnte die Viererkette gegen die Arminia daher wie folgt aussehen: Marius Wolf rechts, Nico Schulz links, innen Marin Pongracic und der Allrounder Emre Can. Auch Axel Witsel wäre eine denkbare Alternative für die zentralen Abwehrpositionen.

Doch es gab für den BVB auch positive Nachrichten: So absolvierten sowohl Erling Haaland als auch Giovanni Reyna die gesamte, eher lockere Einheit, die keine Sprints, Schüsse oder Zweikämpfe im Maximalbereich vorsah. Wirkliche Rückschlüsse für ihre Einsatzfähigkeit am Sonntag ließen sich daher aus dem Training nicht ziehen. Bei Reyna allerdings dürften die Chancen, gegen Bielefeld wieder im Kader zu stehen, derzeit etwas besser sein als bei Haaland - auch wenn der Norweger an die reguläre Einheit noch eine kleine Extra-Schicht anhängte.

Abwechselnd mit Sturmpartner Donyell Malen ließ er sich von Rose und seinem Assistenten Alexander Zickler mit Flanken füttern, die er anschließend per Kopf oder auch mit dem Fuß in Richtung Tor brachte. Maximale Intensität legte der 21-Jährige allerdings auch in diese Abschlüsse nicht.