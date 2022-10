BVB droht "blöde" Konstellation

Borussia Dortmund will den zweiten Matchball in der Champions-League-Gruppenphase nutzen. Der 3:0-Sieg gegen Kopenhagen könnte noch wertvoll werden.

Trumpft in dieser Champions-League-Saison bislang auf: Jude Bellingham. IMAGO/Moritz Müller

Weil gegen den FC Sevilla nur ein 1:1-Unentschieden heraussprang, geht Borussia Dortmund mit einem gewissen Druck in die letzten beiden Spieltage der Champions-League-Gruppenphase. Der erste Matchball ist vergeben. Der zweite, der sich an diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bietet, wirkt ungleich schwieriger.

Mit einem Heimsieg gegen Manchester City stünde der BVB sicher im Achtelfinale und hätte dann sogar noch Chancen auf den Gruppensieg. Bei einem Remis oder einer Niederlage jedoch droht am Mittwoch, 2. November (21 Uhr), ein Endspiel beim FC Kopenhagen.

Ein Remis gegen ManCity genügt dem BVB noch nicht zwingend fürs Achtelfinale

Deswegen fordert Sportdirektor Sebastian Kehl ungeachtet des anspruchsvollen Gegners um Torjäger Erling Haaland: "Wir wollen diesen zweiten Matchball zu Hause sehr gerne nutzen, um nicht mit einer blöden Ausgangslage nach Kopenhagen fahren zu müssen."

Ein Unentschieden gegen ManCity genügt dem BVB nur dann zum Weiterkommen, wenn der FC Kopenhagen im Parallelspiel nicht beim FC Sevilla gewinnt. Doch selbst wenn das passieren sollte, wäre die Ausgangslage für die Borussen noch ziemlich vielversprechend: Weil Dortmund das erste Duell mit Kopenhagen mit 3:0 gewonnen hat, müssten die Dänen in dieser Konstellation in der kommenden Woche den direkten Vergleich noch auf ihre Seite ziehen, sprich ihrerseits einen klaren Sieg gegen den BVB feiern, um ihn in der Gruppe G noch zu überholen.

Für ManCity geht es noch um den Gruppensieg

Verliert die Mannschaft von Trainer Edin Terzic indes gegen ManCity, braucht sie in Kopenhagen noch einen Punkt fürs K.-o.-Runden-Ticket - unabhängig davon, wie Kopenhagen in Sevilla abschneidet. Den direkten Vergleich gegen die Spanier hat der BVB bereits gewonnen (4:1/1:1).

Dass ManCity in Dortmund mit halber Kraft antritt - oder gar wie zuletzt in Kopenhagen (0:0) Haaland schont -, ist nicht unbedingt zu erwarten. Der englische Meister stünde erst mit einem Remis oder Sieg im Signal-Iduna-Park als Gruppensieger fest und würde damit bei der Auslosung des Achtelfinals am 7. November (12 Uhr, LIVE! bei kicker) anderen Gruppensiegern aus dem Weg gehen.

Das Achtelfinale wird erst im Februar (Hinspiele) und März 2023 (Rückspiele) ausgespielt.