BVB droht Adeyemi-Ausfall auch in München

Borussia Dortmund muss womöglich auch in München ohne Flügelflitzer Karim Adeyemi (21) auskommen.

Mit bangen Blicken verfolgen die 18 Bundesliga-Trainer für gewöhnlich eine Länderspielpause - so auch Dortmunds Chefcoach Edin Terzic. Trotz anfänglicher Sorgen um Nico Schlotterbeck gab es am Montag gute Nachrichten von Bundestrainer Hansi Flick, der zu Wochenbeginn prognostizierte, dass der BVB-Innenverteidiger "in zwei, drei Tagen wieder auf dem Platz stehen" könne.

Schlechter sieht es offenbar bei Karim Adeyemi aus. Der pfeilschnelle Angreifer droht nach "Sky"-Informationen auch im Bundesliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer Bayern München am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auszufallen. Grund: ein empfindlicher Rückschlag am verletzten Oberschenkel.

Der Linksfuß war überragend ins Kalenderjahr 2023 gestartet, alleine in den ersten fünf Spielen war er an insgesamt fünf Treffern (drei Tore, zwei Assists) direkt beteiligt gewesen. Beim 4:1 gegen Hertha BSC, das er mit einem Treffer und einer Vorlage überragend gestartet hatte (kicker-Note 1,5 und Spieler des Spiels), musste Adeyemi am 19. Februar allerdings bereits nach 35 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Ein Muskelfaserriss bremste den zu diesem Zeitpunkt vielleicht formstärksten Dortmunder aus.

Sechstes Pflichtspiel in der Zuschauerrolle?

Unter anderem beim Champions-League-Aus in London - das Hinspiel hatte er noch selbst entschieden - sowie beim ernüchternden 2:2 gegen Schalke war ihm nur die Zuschauerrolle geblieben. Nun sollte der gebürtige Münchner fit gemacht werden für das Spitzenspiel beim amtierenden deutschen Meister. Doch Adeyemi hat offenbar einen Rückschlag bei seinem Aufbautraining erlitten und verspürt wieder Schmerzen im betroffenen Oberschenkel.

Wegen seiner Verletzung hatte er auch für die ersten beiden Länderspiele des Jahres absagen müssen. Nun kommt wohl auch noch ein sechstes Pflichtspiel des BVB hinzu, das Adeyemi nur von der Tribüne verfolgen kann.