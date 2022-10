BVB-Debütant Ostrzinski zum Löwen-Elfmeter: "Ich rutsche viel zu weit"

Silas Ostrzinski hat am Samstag gegen 1860 München sein erstes Drittliga-Spiel bestritten und der BVB-Zweiten zu einem Punkt verholfen - wenngleich der 18-Jährige am Gegentor entscheidenden Anteil hatte.

Weil Luca Unbehaun wegen Rückenbeschwerden fehlte und Marcel Lotka mit der BVB-Ersten in Köln dabei war, musste in der U 23 am Samstag ein Greenhorn in den Kasten: Silas Ostrzinski war im Duell mit Aufstiegsaspirant 1860 München gefordert - und das im riesigen Signal Iduna Park.

Der 18-Jährige zeigte gegen die Löwen eine unerschrockene Leistung, warf sich in den wenigen brenzligen Szenen ins Getümmel und hatte seinen Anteil am Punktgewinn, den die Westfalen nach Rückstand noch ergatterten. Gleichwohl: Ostrzenski war auch am 0:1 beteiligt. Gegen den heranstürmenden Münchner Kapitän agierte der Youngster etwas ungeschickt, den fälligen Foulelfmeter verwandelte Albion Vrenezi zum zwischenzeitlichen Rückstand (62.).

"Er macht es geschickt, man kann ihn geben"

"Ich versuche zu retten, der Boden ist nass, ich rutsche viel zu weit und er macht es geschickt und fädelt ein", beschrieb Ostrzenski hernach die Situation bei "MagentaSport". "Es ist schwierig für mich, aber man kann ihn geben."

Sein Teamkollege Marco Pasalic erzielte sechs Minuten später mit einem wunderschönen Schlenzer den 1:1-Endstand und hatte allen Grund zur Freude. "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und wie Löwen gekämpft. Da sind wir mit einem Punkt zufrieden", sagte der BVB-Mittelfeldspieler nach seinem zweiten Saisontor.

Die Westfalen bleiben mit nun acht Punkten weiterhin unter dem ominösen Strich stecken, bei einem Zähler Rückstand zum rettenden Ufer Stand Samstagabend. Nicht unzufriedene Löwen (Fabian Greilinger: "Den Punkt nehmen wir gerne mit, man kann nicht immer gewinnen") freuten sich trotz einer Leistung, die Luft nach oben ließ, über die Tabellenführung, weil die SV Elversberg überraschend gegen den SC Verl unterlag (1:2).